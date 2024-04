El alto caché de Isabel Pantoja incluso cuando cancela un concierto

El seguro que respalda a la madre de Isa Pantoja y Kiko Rivera se ha diseñado específicamente para salvaguardar sus intereses financieros, y establece que la interprete de Marinero de luces recibe una compensación de 80.000 euros por cada concierto que se ve obligada a cancelar. Esta cifra equivale a la mitad de su caché habitual y representa la mitad del costo total del espectáculo, valuado en 160.000 euros. Además, el acuerdo no solo garantiza la estabilidad económica de Pantoja en caso de cancelaciones, sino que también «refleja la magnitud y el valor del compromiso que implica su participación en eventos de gran envergadura».

¿Qué cubre el seguro de Isabel Pantoja?

El director de la revista Lecturas, Luis Pliego, ha proporcionado más detalles sobre el llamado Pantocontrato, al margen de lo anterior, durante las últimas horas. Según Pliego, este contrato involucra a una compañía de seguros especializada en respaldar grandes giras, donde están en juego sumas significativas de dinero y donde numerosas personas dependen de su éxito, no solo Isabel Pantoja. En este sentido, Pliego ha especificado ciertas circunstancias que estarían excluidas del acuerdo y que obligarían a la tonadillera a cumplir con sus compromisos de actuación.

«Los caprichos de diva, que me levanto un día y no quiero cantar, eso no está incluido. Que tienes Covid, tampoco, tienes que cantar. Que estás afónica, tampoco, que tienes lumbago, tampoco», ha dicho. Asimismo, el colaborador de TardeAR ha señalado una práctica común en la gestión de los conciertos de Isabel Pantoja: «Ella ya ha cobrado el total de la gira porque Isabel Pantoja no anuncia una fecha sin haberlo cobrado».