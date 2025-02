Para Alba, esta cancelación supone un duro revés en su trayectoria, ya que el programa representaba una oportunidad clave para consolidar su presencia en la televisión pública. Aunque sigue participando en espacios como Mañaneros y D Corazón, perder un formato en prime time frena su proyección profesional justo cuando su nombre comenzaba a ganar relevancia en el medio. Pero este no ha sido el único varapalo para Carrillo en los últimos días. En el ámbito teatral, también ha sufrido una inesperada decepción. Se había contemplado su participación en la obra Santa Lola, dirigida por César Lucendo y producida por Lara Dibildos. Sin embargo, el papel finalmente fue a parar a Terelu Campos, lo que ha generado indignación en Alba.

Recientemente, la ex concursante de Supervivientes ha expresado su descontento debido a la asignación de un papel en la obra de teatro Santa Lola a Terelu. Carrillo ha afirmado que la hija de María Teresa Campos le ha «quitado» el trabajo, sugiriendo que ella era la opción principal para dicho papel. «Me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. A mi me llaman porque había una actriz muy famosa que no podía hacerlo, me contactan en noviembre y me la envían, me parece brutal, divertida, muy diferente», ha contado Alba. Sin embargo, según fuentes cercanas a la producción, la primera candidata para el papel fue Loles León, seguida de Terelu Campos, mientras que Alba Carrillo ocupaba la tercera posición en consideración.

Alba Carrillo continúa centrada en sus estudios