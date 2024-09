La vuelta al cole no es solo cosa de niños, también puede extenderse a adultos si así lo deciden. Y si no, que se lo pregunten a Alba Carrillo. Deseosa de dar un nuevo giro a su trayectoria personal y profesional, la influencer y colaboradora de televisión ha compartido con sus más de setecientos mil seguidores en Instagram, que ha decidido volver a las aulas de la Universidad en la que ya estuvo hace unos años, para cursar un nuevo grado. Se trata de la carrera Español: Lengua y Literatura, perteneciente a la rama de Artes y Humanidades. «Empiezo la mañana feliz. No se lo había dicho a nadie pero…Me apetece mucho volver a la Universidad. Allí estudié Publicidad y Relaciones Públicas», ha escrito Alba junto a la imagen de su carta de admisión que da inicio a una nueva etapa académica.

Alba Carrillo cursará la nueva carrera universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, la universidad pública más antigua de la capital, considerada una de las universidades más importantes y prestigiosas de España y del mundo hispanohablante. Se trata del mismo centro en el que Alba entró en el año 2004 -y hasta 2019-, para estudiar el grado antes citado, que compaginó con diversos cursos relacionados con el Arte Dramático que han permitido a la televisiva desenvolverse mejor en su faceta ante los medios de comunicación y las redes sociales.

Storie de Instagram de Alba Carrillo. (Foto: Redes Sociales)

La carrera Español: Lengua y Literatura se imparte en la Facultad de Filología de la UCM, y tiene como objetivo preparar a los estudiantes en diferentes disciplinas vinculadas a la lengua y la literatura españolas. En este sentido, el programa académico no solo prepara a los alumnos para desempeñar futuras labores como docentes, sino que también les abre puertas en sectores como la gestión cultural, la edición y los medios de comunicación. Entre las asignaturas que deberá cursar Alba Carrillo se encuentran Fonética y Fonología del Español, Literatura Española Medieval: desde los Orígenes al Siglo XIV, Literatura Hispanoamericana: del Romanticismo al Regionalismo, Pragmática del Español o Literatura Hispanoamericana: de la Vanguardia a Nuestros Días, entre otras.

El saber no ocupa lugar para Alba Carrillo

Qué duda cabe que el saber no ocupa lugar para Alba Carrillo, pues este nuevo capítulo en la vida académica de la creadora de contenido se suma a otros muchos que la colaboradora de televisión ha podido añadir a su currículum vitae. Antes de su salto a la pequeña pantalla con Supermodelo 2007, Alba Carrillo se matriculó en un grado en Criminología. Asimismo, la televisiva tiene un Máster en Marketing y Comunicación en Moda y Lujo.

Alba Carrillo, en Madrid. (Foto: Gtres)

Alba Carrillo no ha ocultado nunca su gusto por estudiar y ampliar sus conocimientos en distintos ámbitos; ni tampoco su facilidad para hacerlo. Prueba de ello es que en su etapa como colaboradora de Sálvame, la ex de Feliciano López se sometió a un test que deterinó que tiene un nivel de ambición e intelectual alto. «Tiene una alta inteligencia, puede ser estratega, tiene una confianza muy alta en ti misma. Tiene la sensación de que puede conseguir el éxito, sabe que tiene las capacidades para conseguirlo. No es una ambición en el sentido negativo, sino de proponerse algo e ir a por ello», comentó la profesional.