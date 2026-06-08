No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, los seguidores de esta serie van a ser testigos de cómo, finalmente, Manuela conoce a Bárbara, mientras que Alejo anima a Braulio a que se sincere como nunca con Manuela. Todo ello mientras Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja completamente descolocada y sin palabras. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el martes 9 de junio (Capítulo 432), el jueves 11 de junio (Capítulo 433) y el viernes 12 de junio (Capítulo 434). Los días lunes 8 y miércoles 10 de junio no habrá nuevas entregas por la emisión especial con motivo de la visita del Papa a España.

Martes 9 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 432)

Manuela finalmente conoce a Bárbara, que no puede evitar sentirse profundamente incómoda. Entre otras tantas cuestiones, porque parece que la sombra de Leonardo continúa muy presente. Pero no todo queda ahí, puesto que, en la Casa Pequeña, todos se quedan verdaderamente sorprendidos al recibir un nuevo huésped. Se trata de alguien que, desde luego, va a poner todo patas arriba, como no podía ser de otra forma.

Jueves 11 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 433)

Alejo no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Braulio a que hable claro con Manuela. Es más, acaba presenciando la enorme tensión que existe entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se haya visto sorprendido por las intenciones de Enriqueta. ¿En qué consisten, exactamente? Quiere casar a su hijo con Manuela. En la Casa Pequeña, Victoria no tiene reparos a la hora de volver a creerse ama y señora del lugar.

Viernes 12 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 434)

Visiblemente presionado por Enriqueta, Braulio fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela. Es más, deja a su madre completamente sin palabras con una confesión de lo más impactante, a la par que inesperada. Lejos de que todo quede ahí, Luisa termina descubriendo algo sobre Rosalía que la deja visiblemente sorprendida, a la vez que descolocada. Se trata de algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.