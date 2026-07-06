Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, desde el lunes 6 al viernes 10 de julio en Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española podrán ser testigos de cómo el paradero de Rosalía preocupa notablemente a Leonor, Bárbara y Luisa. De hecho, no dudan en dirigirse con urgencia a encontrar a la joven que ha huido con su hija. Victoria, por su parte, no puede evitar temerse lo peor respecto a las decisiones del obispo. Y todo porque se ha mostrado decidido a arruinarle la vida. Todo ello mientras Braulio no consigue despertar en Manuela los sentimientos que desea.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’

Esta semana, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo continúa la huida de Rosalía con María, aunque Leonor le da alcance. Visiblemente angustiada por la situación, Luisa tiene que hacer frente a Rafael para cubrir, en la medida de lo posible, a las hermanas. ¿Le contará la verdad?

Atormentada por el último encargo de Victoria, Benigna no tiene reparos a la hora de comunicar su decisión de marcharse. Y lo hace a pesar de que Matilde podría estar a punto de perderlo todo. Por si fuera poco, parece que la pareja formada por ella y Atanasio se queda descolocada al encontrar una nota de lo más alarmante.

Alejo no duda un solo segundo en frustrar la sorpresa que Braulio le ha preparado a Manuela. Todo ello mientras don Hernando hace todo lo que está en su mano para tratar de mantener a raya a Enriqueta. Esta, por su parte, no duda en presionar a Rafael para tratar de conseguir sus objetivos.

Dámaso se presenta ante Aurelio para tratar de forzarlo a negociar, mientras que el obispo sorprende a todos con su decisión sobre Victoria. Francisco, por su parte, continúa poniendo a Martín en una posición incómoda al pedirle que se implique mucho más en la boda. ¿Cuál será su reacción, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.