No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. En estos días, hemos podido ver cómo el embarazo de Matilde supone una bendición que nadie esperaba, aunque todos están convencidos de que todo es parte de una estrategia de Victoria para hacerle creer que está embarazada. Todo ello mientras el destino de la duquesa en el valle continúa oscureciéndose poco a poco. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a todo lo que vamos a poder disfrutar en los nuevos capítulos de Valle Salvaje que vamos a poder disfrutar desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’

En estos días, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta no va a tener reparos a la hora de presionar a Braulio. Y todo para que conquiste a Manuela cuanto antes. Visiblemente harta de esperar el cobro de su deuda, no dudará un solo segundo en exponer a don Hernando una nueva idea para poder saldarla. Para su sorpresa, al marqués le parece verdaderamente intolerable.

En cuanto a Victoria, no ha dudado un solo segundo en arremeter contra Mercedes, y todo por no alterar a su aliado de la diócesis. Eso sí, Dámaso no tiene reparos a la hora de señalar a don Hernando como culpable. Este, verdaderamente implacable, ha pedido a Aurelio el castigo máximo para la Salcedo. Como es de esperar, esto provoca que Dámaso tome la decisión de tomar ciertas medidas en el asunto.

Dadas las circunstancias, es más que evidente que Victoria está acorralada. A pesar de esta situación, también es cierto que está más que decidida a todo. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en ordenar a Benigna el peor crimen de todos. ¿Ha llegado el final de Matilde? ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

¿Cómo ver los nuevos capítulos de ‘Valle Salvaje’?

Es importante tener en cuenta que, en estas semanas y durante la duración del Mundial 2026, La 1 de Televisión Española va a sufrir numerosos cambios en cuanto a programación se refiere, y todo para emitir partidos de esta competición. Aun así, habrá días en los que sí se emitirán capítulos de esta serie, que podrás disfrutar tanto en el canal principal de RTVE como en RTVE Play.