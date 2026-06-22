Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 22 al 26 de junio: Victoria recibe un castigo público
Lo que ocurrirá esta semana
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. Esta semana, en esta exitosa serie, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo don Aurelio interroga a José Luis y Victoria, mientras que Braulio pide ayuda a Alejo para acercarse a Manuela. Martín se desahoga con Leonor y esta lo anima a sincerarse con Pepa, mientras que un hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor parece que lo cambia todo. Esto es lo que veremos esta semana, desde el martes 23 de junio (capítulo 437) al viernes 26 de junio (capítulo 440).
Martes 23 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 437)
Don Aurelio no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para interrogar a José Luis y Victoria, pero no tarda en estallar como nunca antes contra uno de ellos. Hasta tal punto que no tendrá reparos a la hora de someter a esa persona a un cruel castigo, como nunca antes se ha visto en el Valle. ¡Marcará un antes y un después en muchos aspectos!
Miércoles 24 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 438)
Don Aurelio impone a Victoria un castigo público que, como era de esperar, conmociona a todo el Valle. Es más, parece que nada ni nadie va a conseguir impedirlo, ni mucho menos. En cuanto a Braulio, pide ayuda a Alejo para acercarse a Manuela, pero la joven parece profundamente interesada en otra persona.
Jueves 25 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 439)
En mitad de la tormenta que sacude el valle, solamente una persona se arma de valor para desafiar la voluntad de don Aurelio, dejando a Victoria completamente sin palabras y con la boca abierta. En cuanto a Martín, parece que el joven se desahoga con Leonor y esta no duda en animarle a sincerarse, de una vez por todas, con Pepa. Parece que es ahora o nunca.
Viernes 26 de junio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 440)
Braulio no puede evitar sentirse cada vez más inseguro con Manuela, mientras que don Hernando pide a su hija que se quede en el Valle. Convencido de que su primo exagera, Alejo no ha tenido reparos a la hora de proponer un nuevo plan de conquista. Todo ello mientras un impactante hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor parece que lo cambia todo. ¿Estamos ante un nuevo punto de inflexión de esta sorprendente temporada?
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