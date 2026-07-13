No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, desde el 13 al 17 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Leonor llega justo a tiempo para evitar el desastre con Rosalía, mientras que la situación entre Dámaso y don Hernando está cada vez más tensa. Todo ello mientras la frustración de Braulio con Manuela no hace más que aumentar. Y es que, aunque lo intenta con todas sus fuerzas, lo cierto es que no termina de tener la suerte que tanto anhela.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’

Esta semana, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo, contra todo pronóstico, parece que Rafael ha empezado a plantearse las diversas exigencias de Enriqueta, mientras que Manuela consigue descolocar a Braulio con una confesión de lo más inesperada. Eso sí, nada se compara con la revelación de Rosalía a Bárbara y Luisa, puesto que se trata de una verdad que amenaza con cambiarlo todo.

En cuanto a José Luis, ha logrado lo más inesperado, y es que estalle una pelea entre don Hernando y Dámaso. Victoria, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar ha dejado profundamente claro que no hay marcha atrás. Parece que, bajo ningún concepto, habrá reconciliación, solamente distancia y cortesía. Al menos por el momento. Nicolás, viejo amigo de Atanasio, no ha dudado en visitar la Casa Pequeña y no puede evitar alegrarse muchísimo al ver lo bien que le va.

Luisa se queda profundamente descolocada al descubrir que no fue una, sino dos las parteras que atendieron a Rosalía. ¿Se trata de Petra y Pura? Braulio, presionado por su madre, confiesa a Alejo su mayor inseguridad, y es que jamás ha besado a nadie, por lo que tiene miedo de decepcionar a Manuela. Don Hernando, por su parte, no disimula su desprecio y hace saber que, en Valle Salvaje, no hay absolutamente nadie que sea digno de su hija. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.