La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola entrega. Y es que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. Esta semana, en esta serie diaria, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa, mientras que Jacobo recibe la peor de las noticias, y es que su madre y hermano han sufrido un accidente. María Fernández y Carlo están profundamente angustiados por su hija. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa, desde el lunes 6 de julio al viernes 10 de julio.

Miércoles 8 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 864)

Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa, aunque lleven quince años sin hablarse. Julieta pide a Manuel que retire su oferta a Ciro, pero ella está más que dispuesta a pagar para que ella se quede. Alonso hace saber a Adriano que el oftalmólogo le recomienda ejercicios para la vista, mientras que Cristóbal se asegura con Ricardo de que la lista de peticiones de Máximo esté adelantada. Curro se compromete con Leocadia a mediar para que Ángela viaje con ella, mientras que Ciro no tiene reparos a la hora de aceptar el trato con Manuel, advirtiendo que Julieta se enfadará.

Jueves 9 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 865)

Jacobo recibe la peor de las noticias, y es que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Las cocineras preguntan a Petra sobre su hermana Tomasa, pero la que fuese ama de llaves no suelta prenda. Julieta no se alegra del acuerdo de Ciro con Manuel, y le insiste en que se irá de palacio. Curro y Ángela deciden mentir sobre su futuro para evitar presiones, mientras que Adriano se preocupa por Jacobo y lo anima a ir con su familia, pero él se niega. Pía continúa ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana, mientras continúa sufriendo con Ricardo como único confidente. Manuel visita a la niña y le dice a María que no se sienta obligada a llamarla Jana.

Viernes 10 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 866)

Manuel, que también está enamorado de Julieta, trata de convencer a la joven para que se quede, aunque eso signifique sufrir por su amor imposible. El doctor confirma que algo le pasa al bebé de María, pero no tiene ni idea de qué. La incertidumbre sobre el diagnóstico angustia a todos los habitantes de palacio, mientras que Martina hace todo lo que está en su mano para apoyar a Jacobo. Al fin y al cabo, continúa muy preocupado tras el accidente de su madre y su hermano. Es por eso que la joven le propone visitar juntos a su familia. María y Carlo están angustiados por su hija, mientras que Ciro se integra en la empresa de aviación. Además, hace una sorprendente propuesta a Julieta, y es tener un hijo para celebrarlo.