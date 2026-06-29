La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente, en las últimas entregas emitidas hasta la fecha, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Lope y Vera se han convertido en marido y mujer. Y es que, después de tantas idas y venidas, la pareja ha optado por sellar su amor en una ceremonia verdaderamente mágica. María Fernández está viviendo uno de los momentos más complicados y, a su vez, más emotivos, como es el nacimiento de su hija. De hecho, el marqués de Luján ha sido el encargado de asistir a la doncella. Esto es lo que veremos en las nuevas entregas de La Promesa, desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.

Avance semanal de ‘La Promesa’

De esta forma, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Manuel decide no confesar a Curro la verdadera razón de su oferta a Ciro, aunque con Julieta sí se muestra sincero. Es más que evidente que, cada día que pasa, parece que sus sentimientos aumentan considerablemente.

Samuel y Carlo no pueden evitar mostrarse preocupados por la tardanza de María Fernández, pero toda duda se disipa cuando Alonso aparece ensangrentado en palacio. Leocadia y Lorenzo están enfadados porque Jacobo y Ciro se van a llevar una auténtica fortuna por diversas circunstancias y ellos, en cambio, no.

La familia se entera de la visita de Máximo y la señora de Figueroa se muestra bastante indignada con la lista de exigencias que ha presentado. Visiblemente abrumado por la culpa, Adriano pide a Martina poner fin a su relación, puesto que se siente incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio, puesto que su hermana Tomasa trabaja para el duque y hace quince años que no se hablan.

Curro y Ángela no dudan un solo segundo en celebrar que la llegada de Máximo puede llegar a opacar su posible marcha, mientras que Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar. Todo ello mientras Julieta da un toque de atención a su marido, al que tacha de ser un caradura. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.