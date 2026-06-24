Aznar presenta su libro ‘Orden y libertad’: «Si el actual Gobierno gana las próximas elecciones, España cae»

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha presentado este miércoles en Alcobendas su último ensayo, Orden y libertad (La Esfera de los Libros), en un acto organizado por el propio Ayuntamiento de la localidad. Aznar, sin embargo, no se ha limitado al contenido del libro y ha aprovechado el foro para cargar con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el auditorio del municipio: «Una banda de delincuentes se ha hecho cargo del Gobierno».

La presentación ha adoptado un formato de conversación con la periodista Gloria Lomana en la que Aznar ha ido escalando en la dureza de sus palabras: «El Gobierno de España está en manos de los que quieren destruir España». La advertencia final no ha dejado margen a la interpretación: «Si el actual Gobierno permanece, España cae».

Uno de los momentos de mayor carga política de la velada ha llegado cuando Aznar ha apuntado directamente a Sánchez por su gestión en la cumbre de La Haya, celebrada hace exactamente un año. En aquella cita, España firmó la declaración final en la que todos los aliados se comprometían a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, aunque el Gobierno alegó después que solo necesitaría gastar un 2,1% —una interpretación que el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desmintió públicamente.

Para Aznar, el episodio se resume en una sola frase: «El señor Sánchez mintió, no cumplió». El ex presidente también ha lamentado que estos gestos provoquen el deterioro de la imagen internacional del país: «Nos hemos convertido en un país no fiable, por eso no nos invitan a ninguna discusión importante». Y ha reclamado una salida concreta ante los casos de corrupción que cercan al Gobierno: «La única decisión decente que puede tomar Sánchez es convocar elecciones».

Preguntado por Lomana sobre por qué no buscó un tercer mandato, Aznar ha reivindicado su retirada en 2004 como un ejercicio de coherencia democrática que, a su juicio, contrasta con la permanencia actual de Sánchez en La Moncloa: «Fue la decisión más difícil de mi vida porque estaba sometido a unas presiones brutales para que no la cumpliera». Y ha lanzado una referencia velada al actual inquilino de La Moncloa: «Lo que no es normal es lo de ahora».

Política internacional

Uno de los ejes centrales de Orden y libertad es el papel de los populismos como amenaza a las democracias liberales, y Aznar lo ha trasladado sin rodeos a la escena internacional. Sobre América Latina se ha mostrado especialmente crítico: «Venezuela es un ejemplo de populismo al máximo en el que se apoderaron de las instituciones». Sobre el reciente acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán ha sido igualmente tajante: «Es una calamidad, es una retirada de Estados Unidos que va a afectar a toda Europa».

El libro dedica también un amplio espacio a la crisis del liderazgo político global, un diagnóstico que Aznar ha desarrollado con contundencia: «Vivimos una crisis de liderazgo muy fuerte. Los líderes actuales son irrelevantes». Y ha conectado ese diagnóstico con el impacto de la revolución tecnológica: «El sistema educativo del futuro se tiene que basar en las humanidades, porque hemos creado máquinas que piensan, actúan y escriben más rápido que tú».

Orden y libertad, publicado con el subtítulo Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal, identifica tres grandes amenazas para las democracias liberales: las autocracias, los populismos y la revolución tecnológica. «No es un libro de entretenimiento, es un ensayo; no es fácil de leer, pero había que escribirlo», ha concluido el propio autor.