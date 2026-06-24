Guerra abierta en Airbus: huelga desde el 1 de julio con la compañía totalmente enfrentada a los paros

Tras la reunión que se ha celebrado hoy en el SIMA entre los sindicatos y la compañía Airbus se ha decidido que se continúa con la huelga, que está prevista que comience el 1 de julio y que se alargue todo el mes, hasta el 31 de julio.

En concreto, según indican fuentes conocedoras de la situación «no se ha llegado a ningún acuerdo con la dirección» y la compañía ha comunicado que «no está conforme con la huelga». En este punto, Airbus se ha defendido exponiendo que «sí han hecho movimientos para las subidas salariales», sin embargo, como denuncian los trabajadores «estas subidas salariales han sido impuestas por la empresa con las cantidades que ellos han querido y han quedado muy lejos de las peticiones de los empleados».

Con respecto a la eliminación de uno de los dos días de teletrabajo que tenían los empleados, desde la compañía se ha asegurado que «se trata de una decisión a nivel de grupo». Además, desde Airbus se ha insistido en que «el acuerdo del teletrabajo, cualquiera de las dos partes puede cancelarlo en cualquier momento».

En el comunicado que se le ha hecho llegar a la plantilla se explica que «siguiendo los mandatos de nuestra afiliación y viendo el sentir de la plantilla, SIPA presentó la semana pasada una papeleta de huelga de días completos a partir del 1 de julio en todos los centros de Airbus en España. Las razones que hemos esgrimido son: la insuficiente subida salarial, la imposición del periodo vacacional en agosto, el incumplimiento de la sentencia sobre la retirada del complemento IT, y la reducción del teletrabajo».

De igual forma, en el centro de trabajo de Getafe continúan las concentraciones, que se realizan cada martes y cada jueves. «Martes y jueves concentraciones en tiempo de descanso legal coincidiendo con los horarios de la PTR (de 10:00 a 10:30) en la explanada del S06, y los mismos días el personal de oficinas (que haga uso del mismo) acuda al comedor a las 13:30», se indica en el documento.

Subida salarial y teletrabajo

Asimismo, las fuentes señalan que «las subidas salariales no se han negociado, lo que ha hecho la empresa ha sido imponer unas subidas». «Los trabajadores pedían que las subidas de salario estuvieran ligadas a la referencia del IPC, entonces les han dado una subida de un 3% para el 2026, y sus peticiones rondaban el 4%. Y luego para el año 2027, la empresa ha ofrecido una subida del 2%, que efectivamente los trabajadores no han aceptado porque supone una modificación sustancial del convenio».

Con respecto al teletrabajo, «antes los trabajadores tenían un contrato firmado de teletrabajo de dos días, incluso pudiendo llegar a tres. Y ahora la directiva de Airbus ha comunicado que, a partir de septiembre, el teletrabajo va a pasar a ser sólo un día a la semana. Por tanto, se impone una presencia obligatoria en la fábrica de cuatro días».