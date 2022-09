Zinedine Zidane no será el sucesor de Tomas Tuchel en el banquillo del Chelsea. El técnico francés, que era el sueño imposible del multimillonario dueño del club blue, Todd Boehly, no quiere ni oír hablar de oferta alguna, por mareante que sea, hasta que no se conozca el futuro de Deschamps en la selección de Francia después del Mundial de Qatar.

Puede que Zizou tenga nuevo banquillo por Navidad y puede que sea el que lleva 469 días esperando: la selección de Francia. Zidane se despidió del Real Madrid, por segunda vez, el 27 de mayo de 2021 y desde ese día ha tenido al menos dos ofertones para volver a entrenar: el Manchester United y el PSG.

Zidane, que nunca se ha movido por el dinero ni cuando era futbolista ni en su etapa como entrenador, rechazó ambas propuestas que le hubieran colocado en el escalafón de Simeone como el entrenador mejor pagado del mundo. Todo por cumplir su sueño de volver a ser campeón del mundo con Francia, aunque esta vez desde el banquillo.

Zidane rechazó al United y al PSG

En el caso del Chelsea no llegó ni a haber oferta porque Zidane, que no es de esos entrenadores que coqueteen con los clubes, dejó muy claro a varios clubes de la Premier el verano pasado que su prioridad era entrenar a les bleus. Por eso Boehly sabía que no convencería a Zizou ni por todo el oro del mundo.

Y mientras Zidane sigue esperando a Francia, el Chelsea ya ha movido ficha para relevar a Tuchel. Y no es ninguno de los ilustres técnicos que están sin equipo (Pochettino, Löw y compañía), sino Graham Potter, técnico del Brighton, que debutará en el banquillo este fin de semana.