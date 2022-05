Simeone: «Normalmente estos partidos el Madrid los termina ganando»

Simeone compareció ante los periodistas después de ganar el derbi madrileño al Real Madrid en el Metropolitano. Los rojiblancos están a tres puntos de asegurar la Champions, aunque el argentino no se fía. Además, se deshizo en elogios hacia Ancelotti y destacó el mérito de su equipo al no dejarse remontar ante un equipo blanco que está acostumbrado a las remontadas.

Falta de contundencia

“Ya sabemos cómo es este juego y aquel equipo que no tiene contundencia tiene muchas opciones de perder y ellos se crecen en los últimos minutos”.

Griezmann

«Antoine pasa una etapa de que no marca goles y no estamos acostumbrados a no verle marcar goles. Espero que vuelva pronto, pero yo confío plenamente en él».

La victoria

“Después de tantos años en el Atlético, está claro que la relación persona a persona es muy afectuosa y sé que en esto hay que ganar, volver ganar y seguir ganando porque aquí sólo importa ganar”.

La Champions

“No hay nada asegurado. El fútbol nos enseña a que no podemos repetir lo que hicimos hoy. En el primer tiempo tuvimos ocasiones que no pudimos resolver. En el segundo tuvimos más, pero no lo pudimos cerrar por la falta de contundencia. Las ocasiones de gol se generan como se las generó Carrasco o Cunha”.

Carrasco

“Siempre se cierran las temporadas cuando se cierra el año. Carrasco es importantísimo para nosotros. Tuvo mucha responsabilidad a la hora de tirar un penalti importante. Lo necesitamos de esta manera y ojalá pueda mantener la regularidad”.

El equipo

“Me quedo con la forma en la que enfrentamos el partido. Buscamos una presión alta ante un equipo que saca bien la pelota y pudimos sostener a un rival que estos partidos normalmente los termina ganando”.

Ancelotti

“He saludado a más. A veces nos cruzamos con los entrenadores y tenemos la situación de saludarlo. A Ancelotti le tengo admiración, ha ganado la liga en cinco campeonatos diferentes. Siempre se comporta igual cuando le toca ganar y cuando le toca perder”.

Savic y Giménez

“Son dos pilares importantes. La temporada pasada fue muy fuerte con Mario acompañando. Esta temporada las lesiones no nos permitieron tener a los dos y lo sufrimos. Ojalá puedan mantener la regularidad”.