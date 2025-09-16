Xabi Alonso se cansa de las rojas: «La expulsión es evitable y hablaremos del tema»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos ganaron 2-1 a los galos gracias a dos dianas de Mbappé de penalti. Los madridistas comienzan con buen pie su andadura en la máxima competición continental.

«Han pasado muchas cosas en el partido. Empezamos con una primera media hora muy buena, donde tuvimos muchas ocasiones y, en cambio, hemos encajado. Luego el partido se ha espesado un poco más y en la segunda parte el partido se complicó con la expulsión de Carvajal. El equipo ha sacado amor propio, espíritu de Champions en el Bernabéu y luego hemos defendido muy bien con 10. Hemos sumado tres puntos muy importantes», comenzó el donostiarra.

«Hemos recuperado en campo contrario y para mí estaba siendo muy buen partido hasta el descanso. Teníamos sensación de control», añadió el donostiarra. Por otro lado, valoró la roja de Carvajal, la segunda en dos partidos seguidos: «La expulsión es evitable por nuestra parte y tendremos que hablar del tema. Y los penaltis, pues lo que ha pitado el árbitro».

Xabi también destacó el partido de Mbappé: «Kylian no ha estado mal, en su línea, con dos goles y tiene un impacto brutal en el resto. Estoy muy contento de estar con él y trabajando muy bien. Es uno de los líderes del equipo».

Sobre la suplencia de Vinicius, fue claro: «Estamos en un momento del calendario muy exigente y habrá tiempo para todos. Lo importante es que todos se sientan importantes porque lo son y lo serán durante toda la temporada. Nadie va a jugar todos los partidos y nadie se debe sentir ofendido por ello. Entró bien, como Brahim. Rodrygo jugó bien. No sólo los que inician son los importantes. El fútbol no va en esa dirección».

«Soy activo porque vivo el partido. Me gusta lo que siento y ayudar a los jugadores. No ha sido diferente por la competición. Todos los partidos los vivo como si fuera el último», aseguró. «Nos quedaban dos ventanas para el cambio. Sabía que Vinicius iba a entrar y no me quería quedar sin ventanas. Ha sido por eso», comentó sobre el lío con el segundo cambio del equipo.

Sobre la lesión de Trent, explicó lo siguiente: «Igual la lesión no es tan mala como podía ser. Hay que esperar. Asencio entró muy bien y hay que ser creativos a la hora de buscar soluciones».