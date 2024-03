Vinicius, Rodrygo y Endrick, el tridente que ilusiona al Bernabéu

El presente y futuro del Real Madrid está ligado a un tridente brasileño que ya sabe lo que es el Santiago Bernabéu. En el amistoso entre España y Brasil quedó demostrado. Vinicius y Rodrygo llevan varios años deleitando a su afición, pero la irrupción de Endrick en el que será su estadio a partir del 21 de julio no ha dejado indiferente a nadie. Los tres conforman un ataque que promete dar muchas alegrías a la canarinha, pero también a un conjunto blanco que tendrá en ellos un ataque para una década.

Vinicius Junior se presentaba en el encuentro frente a España como el líder de la renovada selección brasileña. Un equipo en el que faltaba evidente calidad debido a las bajas con las que contaban en portería, defensa y en el centro del campo. Se notó. Quedaron encomendados a la calidad del extremo, que trató de hacer de las suyas con sus arranques eléctricos y de llevar el peligro a la meta de Unai Simón.

Es verdad que Vini, consolidada estrella del Real Madrid y al que no se le puede poner un pero a su rendimiento en las tres últimas temporadas, no tuvo su mejor noche. A su favor, que el rival que tenía enfrente no era nada sencillo, puesto que si hay alguien que ha demostrado estar en el mejor momento de su carrera en el conjunto blanco, es Carvajal. El lateral supo secar y frenar a su compañero, alejando el foco del que era el principal protagonista del encuentro.

Sí que tuvo mejor noche Rodrygo Goes. El incansable escudero de Vini y su mejor socio, supo deslumbrar, como suele ser habitual, en las noches en las que el 7 madridista no está tan inspirado. Entre los dos trataron de guiar el ataque de Brasil al área de España y ahí fue cuando encontró su premio, permitiendo a la verdeamarlha reengancharse a un partido en el que hasta ese momento apenas había comparecido.

El delantero madridista, haciendo las de referencia en la punta del ataque brazuca, insistió hasta encontrar el error español. La presión de los hombres de arriba de Dorival Junior permitió a Rodrygo aprovechar un error clamoroso de Unai Simón, que le regaló el balón. La definición no pudo ser más perfecta, dejando una vez más claras muestras de que guarda muchísima calidad en sus botas: vaselina por encima del meta del Athletic y gol.

Vinicius, Rodrygo… ¡y Endrick!

Pero todavía faltaba el tercer actor con el que el Real Madrid contaba en el cuadro brasileño. Un futbolista precoz, atado desde que comenzó a deslumbrar en el fútbol de su país y que llegará al Bernabéu en julio. Habrá que esperar a que cumpla la mayoría de edad, pero Endrick Moreira ya demostró el martes que el conjunto blanco –una vez más– no se equivocó a la hora de cerrar su fichaje, que salió por 35 millones y otros 25 en variables.

Entro tras el descanso y, en cinco minutos, puso patas arriba un Bernabéu en el que había más aficionados brasileños de los esperados. Endrick aprovechó un rechace a la salida de un córner para dejar claro que tiene un cañón y mucha pólvora en su zurda. Empató el partido y superó a leyendas como Pelé o Ronaldo, que tardaron más tiempo que él en anotar sus dos primeros goles con la canarinha.

El todavía jugador del Palmeiras pisaba por primera vez el césped del Bernabéu vestido de corto y no tardó en ilusionar al madridismo, como integrante del tridente del futuro del conjunto blanco. Entre Vinicius, Rodrygo y Endrick conforman un ataque que, a ritmo de samba, promete dar muchas alegrías al Real Madrid en los próximos años, y en el que también se cuenta con Kylian Mbappé.