Laporte se engancha con Vinicius en las redes: «Quizá quería bailar…»

Aymeric Laporte, central de la selección española, atacó a Vinicius en un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter) con el que dio alas a quienes llevan meses criticando al jugador del Real Madrid. Laporte, que milita en el fútbol de Arabia Saudí, se subió al carro de estas críticas al futbolista brasileño tras el partido España-Brasil que se jugó en el Santiago Bernabéu.

Con toda la polémica que rodea a Vinicius, Laporte dio relevancia a una cuenta antimadridista de X que desde hace mucho tiempo se dedica a atacar al Real Madrid y especialmente a Vinicius. «Quizá quería bailar…», escribió el jugador del Al Nassr, titular en el amistoso ante Brasil en el Santiago Bernabéu.

Lo que publicita en sus redes sociales Laporte es un lance del juego como hay tantos otros en un partido. Vinicius se va a buscar al ex central del Manchester City, actualmente en el fútbol de Arabia Saudí, y le da un pequeño golpe en la espalda sin el balón en juego. Laporte se da la vuelta y le reprocha la acción que no deja ser una de las tantas que pasan en el fútbol.

En este encuentro Vinicius ejerció de capitán de Brasil y jugó 71 minutos, momento en el que fue cambiado por el seleccionador Dorival Júnior, que sacó al terreno de juego a Douglas Luiz. El duelo tuvo varios momentos tensos, algunos exagerados para lo que es un partido amistoso, pero tampoco nada que no se vea en otros encuentros y que forme parte de la tensión de un gran duelo de fútbol.

Vinicius fue el capitán de Brasil

Así, Vinicius fue el abanderado de la selección brasileña en un día muy especial porque se ensalzó la lucha por el racismo. El lema del partido fue ‘Una misma piel’ y Vinicius era protagonista porque para eso ha sufrido numerosos ataques racistas en algunos campos de la Liga.

El jugador del Real Madrid, en la previa del duelo amistoso de este martes, protagonizó un momento muy duro para él al derrumbarse públicamente hablando de los ataques racistas que recibía constantemente y no pudo contener el llanto. «Es muy triste porque con cada denuncia me siento peor. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar», comenzó en su discurso.

«He luchado mucho, pero nadie me está apoyando. Cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», aseguró el jugador del Real Madrid. «Me siento apoyado por los jugadores y compañeros porque cada vez se habla más de esto, espero que en el futuro vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», continuó Vinicius.

El jugador del Real Madrid tras estos dos partidos con Brasil volverá a su día a día con el club blanco, aunque este domingo, ante el Athletic Club en Liga, no podrá jugar por acumulación de tarjetas. Sí estará en el siguiente encuentro del Real Madrid, el de ida de cuartos de Champions ante el Manchester City en el Bernabéu.