El 28 de octubre de 2024 fue un antes y un después para Vinicius Junior. Nada fue igual tras ese día para el brasileño, al que le dolió enormemente no recibir un reconocimiento del fútbol mundial más que merecido. Porque por números y trofeos, a pesar de que Rodrigo es un digno ganador de este premio, la justicia decía que en la edición del año pasado el que tendría que haber sido el ganador era el brasileño. Pero no fue así y la sensación de que no se lo quisieron dar perdura a día de hoy tanto para el jugador como para el Real Madrid.

Horas después de que se conociera que Rodrigo era el Balón de Oro, Vinicius utilizó las redes sociales para mandar el siguiente mensaje: «Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados» (Haré 10 veces más si es necesario. No están preparados). Pero la pregunta es, ¿cómo le ha ido al brasileño en estos meses? Y la respuesta es que los números dicen que está muy lejos de su mejor nivel. Vini ya no es ese jugador que hacía saltar una y otra vez a las defensas rivales.

Desde el 28 de octubre de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2025, Vinicius ha jugado con el Real Madrid 49 partidos en los que ha marcado 16 goles, ha repartido 13 asistencias y ha ganado un título, la Copa Intercontinental que se celebró el 18 de diciembre en Qatar. Si se miran los 49 partidos anteriores al día en el que no ganó el Balón de Oro, los números son muy diferentes. Y es que, en ese periodo, el brasileño hizo 31 dianas, repartió 14 asistencias y levantó con los blancos cuatro títulos, incluida la Liga y la Champions, donde fue capital marcando en la final y dejando unas semifinales contra el Bayern para la historia.

Un rol diferente

Mucho ha cambiado para Vinicius en estos meses. Tanto, que ya no es ese jugador intocable. La llegada de Xabi Alonso le ha trasladado a un nuevo rol, donde el brasileño ya no tiene la etiqueta de titularísimo. Este curso no ha completado ningún partido y, lo que es más llamativo si cabe, es que en dos encuentros ha comenzado como suplente. Algo impensable hace no tanto.

Su futuro, además, en el Real Madrid es incierto. En el club asumen con calma la situación del brasileño. Siempre tuvieron claro que este verano no iba a salir, pero la situación podría cambiar dentro de un año: si el jugador mantiene su postura de no renovar, se activará el plan venta. No será una operación sencilla, pero en el Bernabéu no contemplan bajo ningún concepto dejar marchar gratis a un futbolista por el que se invirtieron 45 millones en 2018 y que ha sido clave en los últimos éxitos del equipo.

En Valdebebas consideran que Vinicius no está siendo justo con una institución que siempre lo defendió. El ejemplo más claro fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro, en protesta por lo que entendían como un desprecio hacia él. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que eso supondría. Sin embargo, el jugador exigía también una prima de renovación, lo que tensó definitivamente las negociaciones.

Una venta en el horizonte

Todo apunta a que Vinicius quiere llegar como agente libre y decidir entonces si renueva con el Real Madrid o escucha otras ofertas. Lo único seguro es que no renunciará a la prima de fichaje, que considera irrenunciable.

Por ello, en Chamartín ya contemplan seriamente su venta el próximo verano, con la idea de ingresar una cifra elevada que compense su salida. Incluso ha circulado la posibilidad de que el brasileño perciba un porcentaje del traspaso, algo que el club rechaza, aunque podría valorar llegado el caso con tal de evitar que se marche gratis.

En cualquier caso, el deseo de la directiva sigue siendo que Vinicius recapacite. La renovación estaba pactada y prácticamente cerrada, pero nunca se firmó. Ahora, el jugador tiene varios meses por delante para cambiar de postura. En el Real Madrid lo tienen claro: el próximo verano será la fecha límite.