Víctor Valdepeñas coge peso en La Fábrica: de no contar para el Madrid a rozar el primer equipo

Víctor Valdepeñas tumba todas las puertas de La Fábrica, aunque hace cinco años los blancos habían dejado de contar con él. El central, lateral o incluso carrilero de 18 años está realizando grandes actuaciones en las últimas semanas con las categorías inferiores del Real Madrid. La más reciente, el pasado sábado con el Castilla. Para su primera titularidad con el filial madridista en Primera Federación, el madrileño abrió la lata con un sublime cabezazo y el filial volvió a ganar, siguiendo así la invencibilidad de 2025.

20 días antes, Valde marcaba también su primer gol con el Real Madrid C, en Segunda Federación. En una magnífica carrera de más de 60 metros, el defensa anotó un auténtico golazo con su zurda. Rápido, técnico, potente. Víctor lo tiene todo para ser un grande en sus posiciones. Es uno de los niños mimados por Arbeloa en el Juvenil A, aunque en este 2025, Valdepeñas ha estado ganando galones con los filiales. De hecho, el madrileño está concentrado con la sub-19 para el partido ante Noruega de este martes (15:00h).

El 3-1 de Valdepeñas. El partido de Valde está siendo una delicia. Habitualmente central o lateral izquierdo, el joven de 18 años jugó de interior izquierdo (aunque parecía extremo). Partidazo del 36 que ha sido un auténtico puñal para el Real Madrid C. @BernabeuDgt pic.twitter.com/StwMS6Au5O — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) February 2, 2025

Valdepeñas, un auténtico puñal

En la primera parte del curso, Víctor estuvo con el Juvenil A y empezó a alternar con los dos filiales del Real Madrid. Sin embargo, desde que empezó el año 2025, raras son las veces en las que el joven pisó el césped con el ex lateral madridista. Con Arbeloa, el madrileño tenía un papel de central. Petición de su entrenador, porque Valde siempre había sido un lateral o carrilero zurdo. Pero su polivalencia y su inteligencia de juego también le permitía instalarse en una zaga.

Debutó con el Real Madrid C el 13 de octubre. Contra el Melilla, Valde asistió en el gol definitivo (2-1) de Hugo de Llanos y ofreció el primer triunfo del segundo filial en la Segunda RFEF. Una semana más tarde, Raúl González le llamó para estrenarse con el Castilla. En casa del Alcorcón, Víctor disputó los últimos 13 minutos en Santo Domingo. Estos siete días mostraron la confianza que mantiene el Real Madrid en su joven pupilo, que debutó con la selección sub-19 en enero contra Italia.

En total, Víctor Valdepeñas ha disputado un total de 31 partidos esta temporada. 21 con el Juvenil A, seis con el Castilla y cuatro con el Real Madrid C. Además, tiene mucho olfato de gol. A pesar de ser un defensa, el ex canterano del Leganés cuenta ya con cinco muescas gastadas: tres con los pequeños, una (y una asistencia) en cuatro partidos con el C y otra con Raúl González. Estuvo cerca de conocer su primera convocatoria con el primer equipo para el partido de Copa del Rey ante la Deportiva Minera, pero finalmente Mendy ocupó su puesto.

Repescado por Valdebebas

En 2020, el cielo cayó encima de Valdepeñas. Después de haber pasado dos temporadas en Valdebebas, el Real Madrid decidió prescindir de sus servicios. Entonces, el joven madrileño recayó en el Leganés. En Butarque, Valde se hizo un nombre. Con apenas 15 años, el defensa ya estaba jugando con el Juvenil B de los pepineros. Entonces, en enero de 2023, los blancos decidieron repescarlo para el Juvenil C.

Desde entonces, la bonita historia entre Valdepeñas y el Real Madrid ha podido retomarse. A pesar de los malos momentos, Valde ha sabido contar con un apoyo incondicional. Su familia, siempre muy cercana a él, ha sabido gestionar los tiempos más difíciles de su niño. Ahora, el objetivo es claro: llegar lo más lejos posible y protagonizar una de las historias de redención de La Fábrica. Paso a paso, partido a partido.