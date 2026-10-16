Tebas reacciona a la posibilidad de que el CSD entre de oficio por comparar al Madrid con el nazismo: «No doy crédito…»

Javier Tebas está muy activo este viernes en sus redes sociales. El presidente de la Liga ha reaccionado ahora a la noticia de que el CSD estudia entrar de oficio después de que comparara al Real Madrid con la Alemania nazi. En el post se muestra sorprendido y asegura que no da «crédito» a la posibilidad de que el CSD actúe de oficio por sus declaraciones, por las que continúa sin pedir perdón al Real Madrid. Y no solo eso, sino que volvió a replicar sus palabras.

«No doy crédito a la noticia de que el CSD esté estudiando actuar de oficio por mis declaraciones. Si se confirma, espero que ese estudio empiece por leer lo que escribí y por revisar algunos antecedentes», comienza diciendo Tebas en su perfil oficial de X. Acto seguido, vuelve a poner el mensaje en el que compara al Real Madrid con el nazismo.

«Mis palabras fueron estas: «Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista»», señala el presidente de la Liga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tebas insiste en que sus palabras fueron «una crítica» a los «métodos de comunicación» del Real Madrid: «Eso es lo que dije. Una crítica a unos métodos de comunicación, con una delimitación EXPRESA de la comparación. Se puede discrepar de ella, incluso profundamente. Lo que no se puede hacer es eliminar esa aclaración y atribuirme una equiparación ideológica que expresamente excluí».

«Ahora repasemos los antecedentes», continúa. «El 12 de mayo de 2026, en la rueda de prensa en la que anunció las elecciones del Real Madrid, Florentino Pérez afirmó: «Podía haber ganado 14 ligas, pero las otras me las han robado». Y añadió, al hablar de Negreira: «Siguen siendo los mismos árbitros»», afirma en el post publicado en su cuenta oficial.

«Está publicado en la propia web del Real Madrid. No hace falta recurrir a fuentes anónimas. Hablamos de atribuir el resultado de campeonatos a un robo y de extender la sospecha sobre los árbitros actuales. ¿Qué consideración merece eso para quienes deben proteger la integridad y el prestigio de la competición?», añade.

El presidente de la patronal dice que «los árbitros lo denunciaron. Y el 21 de septiembre AS publicó que el instructor proponía archivar el expediente federativo atendiendo a la libertad de expresión. Por tanto, la pregunta es concreta: ¿qué criterio se utiliza para valorar unas declaraciones y otras? ¿Afirmar que te han robado campeonatos queda dentro de la libertad de expresión, pero criticar unos métodos de propaganda, aclarando expresamente que no se comparan ideologías ni se señala a la afición, merece una intervención de oficio?».

No doy crédito a la noticia de que el CSD esté estudiando actuar de oficio por mis declaraciones. Si se confirma, espero que ese estudio empiece por leer lo que escribí y por revisar algunos antecedentes. Mis palabras fueron estas: «Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista». Eso es lo que dije. Una crítica a unos métodos de comunicación, con una delimitación EXPRESA de la comparación. Se puede discrepar de ella, incluso profundamente. Lo que no se puede hacer es eliminar esa aclaración y atribuirme una equiparación ideológica que expresamente excluí. Ahora repasemos los antecedentes. El 12 de mayo de 2026, en la rueda de prensa en la que anunció las elecciones del Real Madrid, Florentino Pérez afirmó: «Podía haber ganado 14 Ligas, pero las otras me las han robado». Y añadió, al hablar de Negreira: «siguen siendo los mismos árbitros». Está publicado en la propia web del Real Madrid. No hace falta recurrir a fuentes anónimas. Hablamos de atribuir el resultado de campeonatos a un robo y de extender la sospecha sobre los árbitros actuales. ¿Qué consideración merece eso para quienes deben proteger la integridad y el prestigio de la competición? Los árbitros lo denunciaron. Y el 21 de septiembre AS publicó que el instructor proponía archivar el expediente federativo atendiendo a la libertad de expresión. Por tanto, la pregunta es concreta: ¿qué criterio se utiliza para valorar unas declaraciones y otras? ¿Afirmar que te han robado campeonatos queda dentro de la libertad de expresión, pero criticar unos métodos de propaganda, aclarando expresamente que no se comparan ideologías ni se señala a la afición, merece una intervención de oficio? Las vías y las responsabilidades pueden ser distintas. La coherencia institucional sigue siendo exigible. Que se lea lo que realmente escribí, que se expliquen los criterios y que se apliquen con independencia. La libertad de expresión no puede depender del apellido de quien habla. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

Por último, Tebas apela a la «coherencia institucional» y «que se lea lo que realmente escribí». «Las vías y las responsabilidades pueden ser distintas. La coherencia institucional sigue siendo exigible. Que se lea lo que realmente escribí, que se expliquen los criterios y que se apliquen con independencia. La libertad de expresión no puede depender del apellido de quien habla», concluye.