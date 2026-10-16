Tebas escribe más de 600 palabras para atacar otra vez al Madrid pero no pide perdón por su comparación con la Alemania nazi

Javier Tebas ha perdido la oportunidad para pedir perdón por su nefasta y peligrosa comparación que ha hecho del Real Madrid con la Alemania nazi. Tras el comunicado del club blanco en el que exigía la dimisión inmediata del presidente de la Liga por su vergonzosa comparación, ahora Tebas vuelve a atacar al Real Madrid.

Lo hace con su línea habitual, en la que critica al Real Madrid con toda su obsesión y a periodistas que sacan informaciones. Pero, además, en este caso de contestación, es otra vez un texto muy largo, de 605 palabras, no se ha dignado a pedir perdón por esa comparación.

En ninguna de esas 605 palabras, Tebas rectifica la grave acusación que hizo en un mensaje inicial en la mañana de este viernes, también en sus redes sociales. «La dirección» del Real Madrid «recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi», dijo textualmente Javier Tebas.

Ahora, en su nuevo mensaje, el presidente de la Liga dice que «la Liga actuó desde el primer momento en el ‘caso Negreira’» y pregunta al Real Madrid sobre las «pruebas» que tienen sobre este caso: «Si tienen tan claro que esos árbitros siguen actuando bajo la influencia de Negreira, ocho años después de terminar los pagos, ¿qué pruebas tienen contra cada uno? ¿Qué denuncias individuales han presentado ante las instancias nacionales, UEFA o FIFA? Exigir responsabilidades al FCB no acredita una acusación contra cada árbitro. Un vídeo no sustituye los indicios. Poner personas en la diana es de una gravedad y una irresponsabilidad enormes».

La «conclusión» para Tebas es que el Real Madrid «busca destruir la competición nacional»: «Lo que no han conseguido por ahora con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios y sus portacoces. Lo llaman regeneración mientras atacan el prestigio de la competición en la que participan».

En su largo mensaje, ni una sola palabra para pedir perdón por su comparación tan grave, asimilando al Real Madrid con el régimen nazi. Una indignidad más del presidente de la Liga, que, pudiendo rectificar en su segundo mensaje, siguió con sus ataques contra el club blanco.