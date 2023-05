Tebas pide perdón a Vinicius tras verse acorralado por la presión internacional

Javier Tebas se ha visto obligado a pedir perdón a Vinicius Junior y al pueblo brasileño después de que sus mensajes del pasado domingo fuesen «malinterpretados». Con el foco internacional sobre el presidente de la Liga, el mandatario decidió hablar con ESPN Brasil para aclarar la situación y ya de paso intentar rebajar el clima de tensión existente con la estrella del Real Madrid.

«Creo que el mensaje, y la intención que tenía, una parte importante (de la gente), especialmente en Brasil, no lo entendió. No quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, necesito excusarme. No era mi intención. Me expresé mal, en un mal momento… Pero no tenía intención de atacar a Vinicius, sino de aclarar una situación, porque Vinicius había grabado un vídeo apoyando la actuación de la Liga», dijo Tebas en ese encuentro con el medio audiovisual deportivo más popular del país carioca.

El dirigente hizo uso de sus redes sociales el domingo enviando una serie de mensajes que hicieron que muchos seguidores considerasen que la Liga no tomaba medidas contra el racismo y que incluso se culpaba a Vinicius en parte. «Si lastimé a alguien, si pensaron que era racista, está lejos de la realidad. Como dije antes, denunciamos a las personas, lo hicimos porque no queremos racismo en el fútbol. No quiero racismo con un jugador que va a ser, que es una estrella mundial, que es Vinicius», dijo.

De esta forma, Tebas –quien fue atacado hasta por el alcalde de Rio de Janeiro– da un paso atrás en su enfrentamiento con un Vinicius que tuvo palabras muy duras contra el presidente de la Liga al sentirse desamparado tras los sucesos de Mestalla. «Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la Liga aparece en las redes sociales para atacarme. Por mucho que hables y hagas como que no lees, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa», le espetó.