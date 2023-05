Tebas salta contra Vinicius: «Antes de criticar e injuriar a la Liga, infórmate»

Javier Tebas, presidente de una Liga manchada por actos racistas, utilizó su red social favorita para lanzar un mensaje a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, al que en Mestalla llamaron «mono». «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos».

El futbol español y, por consiguiente, la Liga presidida por Javier Tebas ha quedado manchada al vivir un episodio racista que, por desgracia, Vinicius Junior ha tenido que sufrir en muchas ocasiones en nuestro fútbol. El brasileño no tiene ningún problema en los partidos internacionales, algo que cambia en un campeonato que presume de luchar contra el racismo.

Lo que le ha molestado a Javier Tebas es el siguiente mensaje que Vinicius también ha publicado en redes sociales: «No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí».