Ferdinand exige la dimisión de Tebas tras el racismo contra Vinicius

Rio Ferdinand es la última personalidad del mundo del fútbol en pronunciarse respecto al caso Vinicius. La diferencia con el resto de deportistas es que el ex defensa inglés se ha dirigido hacia el presidente de la Liga de nuestro país, Javier Tebas. Este publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en el que, directamente, pide la dimisión del principal dirigente de la máxima competición del fútbol español.

Así fue el escueto pero directo mensaje del antiguo central del United hacia Tebas: «¡Dimite ya! Repugnante, vergonzoso, tan fuera de onda que no puedo creer que a este tipo se le permita escribir sus propias publicaciones en las redes sociales». Ferdinand arremetió de esta forma contra el máxima ejecutivo de la Liga, llegándose incluso a cuestionar cómo se le permitía escribir a su libre albedrío en las redes sociales.

Just step down now!

Disgusting, embarrassing, so out of touch that I can’t actually believe this guy is allowed to write his own social posts 🤬@LaLiga https://t.co/5qEXBQVxZV

