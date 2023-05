El Cristo Redentor se apagó por una noche en apoyo a Vinicius

El Cristo Redentor de Río de Janeiro apagó sus luces durante una hora en solidaridad con Vinicius Jr. tras los episodios racistas que vivió en Mestalla. El delantero del Real Madrid compartió la imagen en sus redes sociales y se mostró muy agradecido por el apoyo mostrado desde Brasil en los últimos meses. «Una acción de solidaridad que me conmueve», comentó el crack brasileño.

«Negro e imponente. Cristo Redentor fue así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Cuenta conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado», publicó Vinicius en redes sociales acompañado de una imagen del Cristo Redentor apagado.

El delantero ha recibido numerosas muestras de cariño en los últimos días. El mundo del fútbol se ha volcado con él después de ser víctima de insultos racistas durante el encuentro contra el Valencia en Mestalla el pasado domingo. Desde que llegó al estadio hasta el momento de su expulsión, Vinicius fue víctima cánticos racistas contra su persona. Desde el Real Madrid le han mostrado todo su apoyo y Florentino Pérez se reunió con él el pasado lunes para transmitirle que el club iba a ir hasta el final con este asunto.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

La RFEF ya ha tomado medidas y ha cesado a seis árbitros de VAR, entre los que se encuentra Iglesias Villanueva, encargado del VAR durante el Valencia-Real Madrid. El colegiado fue quién llamó a De Burgos Bengoetxea para mostrarle sólo una parte de las imágenes de la tangana. En ellas aparece Vinicius zafándose de un agarrón en el cuello por parte de Hugo Duro, que lo tenía agarrado pero eso no se lo mostró, y acabó con el delantero expulsado.