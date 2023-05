Vinicius denuncia con un vídeo todos los insultos racistas que ha recibido en los estadios de la Liga

Vinicius Junior ha denunciado el racismo que sufre en España a través de un vídeo en el recoge varios de los insultos que ha sufrido en los últimos años en los estadios de la Liga. Mestalla, Metropolitano, Zorrilla o Son Moix… son algunos de los ejemplos donde el futbolista del Real Madrid ha sufrido ataques racistas en estas dos temporadas. Así se aprecia en su publicación en las redes sociales, en la que se escucha claramente como le llaman «mono».

Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales… Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en «casos aislados», «un hincha». No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). La evidencia está en el video. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?