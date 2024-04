La sorprendente visita de Haaland al vestuario del Madrid

Una de las imágenes curiosas que dejó el duelo de ida de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City se produjo una vez que el duelo ya había finalizado. Erling Haaland, delantero noruego del equipo inglés, entró al vestuario local para dirigirse hacia un jugador blanco con el que, previamente, había acordado ya intercambiar la camiseta. El futbolista en cuestión no es otro que Luka Modric, por el que Haaland siente especial predilección gracias a la trayectoria deportiva del croata. «Eres leyenda», le espetó el delantero al centrocampista del Real Madrid.

El croata salió al campo los últimos veinte minutos de partido, justo en el momento crítico del choque y de la eliminatoria, cuando el Manchester City consiguió darle la vuelta al resultado tras los increíbles goles de Foden y Gvardiol. Modric consiguió aportar algo calma y criterio al juego del Real Madrid cuando los nervios parecían apoderarse del conjunto dirigido por Ancelotti y de todo el Santiago Bernabéu.

Con él en el campo, el equipo consiguió sobreponerse del mazazo de verse por debajo en el marcador después de haber encajado dos goles en apenas cinco minutos, una circunstancia que hubiese dejado a cualquier escuadra contra las cuerdas y a merced del rival. Sin embargo, el Real Madrid se levantó y consiguió empatar el encuentro con un gran disparo de Fede Valverde tras una magnífica asistencia de Vinicius.

A sus 38 años, la renovación temporada a temporada del centrocampista croata es uno de los asuntos que con más tacto se tratan dentro de la planificación deportiva del club blanco. El curso ya se encuentra en el mes de abril y aún no ha habido una propuesta de prolongación de contrato por parte del Real Madrid hacia su leyenda, por lo que todo hace indicar que el croata no va a continuar en Concha Espina la próxima temporada después de once temporadas defendiendo el escudo merengue.

Haaland, «enamorado» de Modric

Su increíble palmarés, entre las que se encuentran las cinco Copas de Europa conseguidas de blanco y un Balón de Oro, ha conseguido que Modric se haya convertido en el faro de muchos jóvenes futbolistas que se miran en el espejo del croata para completar una carrera larga y exitosa. Haaland ha visto en él un ejemplo de profesionalidad que, unido a su juego, han convertido al capitán de la selección croata en toda una leyenda para los amantes del fútbol.

Todos esos factores permitieron que ayer se produjese una escena más que morbosa al ver a Haaland entrar en el vestuario blanco después de que, durante meses, se haya especulado con la posibilidad de que el noruego acabe algún día jugando en el Real Madrid. Aunque lo cierto es que, en la actualidad, la directiva merengue no tiene en mente lanzarse a por el delantero noruego. Todos los esfuerzos de la cúpula blanca se van a centrar en cerrar el fichaje de Mbappé, el sueño de Florentino Pérez desde que el francés explotara en el Mónaco.