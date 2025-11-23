Los socios respaldan unos presupuestos para la historia de 1.185 millones de euros de ingresos

Los socios representantes del Real Madrid aprobaron por una mayoría aplastante la liquidación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al ejercicio 2024-2025 en la Asamblea Ordinaria que se celebró en Valdebebas. En la votación, se recogieron 1.734 votos a favor, siete abstenciones y tres votos en contra. Votaron

El club ha presentado a los compromisarios unos ingresos de explotación de 1.185 millones de euros, un 10,4% más que la temporada anterior y la segunda vez consecutiva que una entidad de fútbol supera la barrera de los mil millones. El resultado después de impuestos asciende a 24 millones, un 56% más, consolidando un ciclo de beneficios continuado desde el año 2000. La entidad presume de «sólida situación patrimonial»: 598 millones de patrimonio neto, 166 millones en tesorería y solo 12 millones de deuda neta, datos que reflejan la solvencia reforzada tras superar la pandemia y las limitaciones operativas del estadio en obras.

El ejercicio de la pasada temporada estuvo marcado por el estreno pleno del renovado Santiago Bernabéu, cuyas nuevas líneas de negocio han impulsado significativamente los ingresos. Excluyendo las licencias de asiento, los negocios recurrentes de aforo y explotación comercial crecieron un 38%, aunque algunas áreas como restauración y conciertos aún no funcionan a pleno rendimiento. Además, la primera parte del Mundial de Clubes -el torneo se ha dividido entre dos ejercicios- contribuyó a compensar menores ingresos por retransmisiones y por la ausencia del market pool de la Champions bajo el nuevo reparto UEFA.

Los socios también aprobaron por una amplia mayoría la cuota social para la próxima temporada con 1.694 votos a favor, 21 en contra y 26 abstenciones. Por lo tanto, todos los puntos del día fueron aprobados en la Asamblea Ordinaria del club blanco.