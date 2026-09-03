Siete bajas que ya pesan en el Real Madrid

José Mourinho tendrá que seguir esperando. El Real Madrid afrontará su próximo compromiso contra el Betis sin recuperar a ninguno de los futbolistas que permanecen actualmente en la enfermería. El entrenador portugués esperaba comenzar a recibir buenas noticias durante estos primeros días de septiembre, pero Asencio, Militao, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo, Tchouaméni y Endrick continuarán siendo baja. Cinco ausencias que obligarán al técnico madridista a afrontar un partido más con efectivos limitados en determinadas posiciones.

Especialmente significativa es la situación de Endrick. El brasileño era el jugador que estaba más cerca de regresar y durante los últimos días existía cierto optimismo sobre la posibilidad de que pudiera estar disponible contra el Betis. Su recuperación avanza, pero finalmente no se forzarán los plazos. En el Real Madrid tienen claro que no merece la pena correr ningún riesgo a estas alturas de la temporada y Mourinho comparte completamente esa filosofía.

Endrick lleva esperando su oportunidad desde que los problemas físicos frenaron su incorporación a la dinámica del equipo. El delantero está cada vez más cerca, pero tendrá que esperar un poco más para estrenarse a las órdenes de Mourinho. El portugués cuenta con él y desde el club se cerró durante el mercado cualquier posibilidad de salida pese al interés recibido por el brasileño. Ahora el objetivo es recuperarle completamente antes de devolverle a la competición.

Militao también tendrá que esperar

Otro de los jugadores cuya vuelta comienza a acercarse es Éder Militao. El brasileño continúa avanzando en su recuperación y el Madrid observa con optimismo su evolución. El objetivo es que el brasileño esté disponible en el mes de octubre.

Por otro lado, Raúl Asencio continúa trabajando para solucionar sus problemas físicos después de un verano en el que apenas pudo tener continuidad. Su lesión también condicionó su situación en el mercado cuando el Real Madrid estaba dispuesto a escuchar propuestas por él. Finalmente se quedó, pero antes de comenzar su particular reconquista deberá recuperar la normalidad física.

Ferland Mendy continúa igualmente dentro de una recuperación que se presenta mucho más larga. El lateral francés seguirá apartado de los terrenos de juego y no entra, evidentemente, en los planes inmediatos de Mourinho. Su ausencia no es una novedad para el cuerpo técnico, que comenzó a construir la temporada siendo consciente de que no podría disponer de él durante un periodo prolongado.

Un centro del campo bajo mínimos

Tchouaméni es otra de las bajas que tendrá Mourinho contra el Betis. El francés continúa recuperándose de sus problemas físicos y el entrenador madridista ha dejado claro desde el primer momento que con él tampoco habrá prisas. El propio futbolista quiere regresar cuanto antes al comprobar cómo va tomando forma el nuevo Madrid, pero el mensaje que recibe desde el club y del cuerpo técnico es de paciencia. Mourinho quiere recuperar al mejor Tchouaméni y evitar cualquier recaída, por lo que deberá esperar un poco más antes de volver al equipo.

Thiago Pitarch tampoco estará contra el Betis. El joven centrocampista sigue progresando después de la lesión sufrida durante la pretemporada y en el Madrid están satisfechos con su evolución, pero la prioridad vuelve a ser la misma: cero riesgos. Mourinho quiere recuperar jugadores para quedarse y no acelerar regresos que puedan terminar provocando recaídas.

Obviamente, Rodrygo todavía tiene un largo camino que recorrer. El brasileño continúa con su proceso de recuperación y todavía necesita tiempo antes de regresar a los terrenos de juego. Mourinho sabe que se trata de una ausencia importante por las diferentes soluciones que puede ofrecerle en ataque, pero tampoco existe intención alguna de acelerar los plazos. El objetivo es que el brasileño complete correctamente su recuperación y pueda regresar con garantías ya en 2027.

Más problemas en Champions

Y después del Betis llegarán más malas noticias. El Real Madrid afrontará su estreno en la Champions contra el Inter de Milán y Mourinho volverá a tener problemas para confeccionar el equipo. Sin saber si se habrá recuperado algún efectivo, el técnico portugués tendrá que convivir con nuevas ausencias en un partido de máxima exigencia. El calendario comienza a apretar y el margen para gestionar una plantilla todavía castigada físicamente será mucho menor.

A las bajas que puedan mantenerse por lesión se sumarán las ausencias de Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva. Todos ellos no podrán estar por las sanciones que arrastran de la pasada edición de la Champions. El francés y el turco fueron expulsados contra el Bayern, mientras que el luso vio la roja precisamente frente a los blancos en octavos de final.