Será diferente, será otro Benfica

  • MARCOS LÓPEZ

El Real Madrid se volverá a medir al Benfica de Mourinho en Champions y Marcos López regresa con su OKSCOUTING para analizar lo que será esa eliminatoria a doble partido, ida y vuelta. El Benfica ganó al Real Madrid hace dos días, pero ahora se enfrentarán en los playoffs tras el sorteo celebrado este viernes por la UEFA.

