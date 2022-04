Rudiger rechazó al Liverpool y al PSG por el Real Madrid

Antonio Rudiger rechazó sendos ofertones del Liverpool y del PSG, esta última la semana pasada, para fichar por el Real Madrid. El central del Chelsea ha apalabrado su nuevo contrato de cinco temporadas con el club blanco. El alemán se convierte así en el tercer fichaje consecutivo a coste cero de el club de Florentino Pérez después de los de Alaba el verano pasado y Mbappé este verano.

Antes de dar el sí definitivo al Real Madrid Rudiger tuvo que rechazar varias propuestas que mejoraban la de el club blanco en los términos económicos. Además de decir no a las tres propuestas de renovación que el Chelsea le puso sobre la mesa en los últimos 18 meses, el central alemán rechazó sendos ofertones del Liverpool y del PSG que estaban dispuestos a pagarle un salario neto de dos cifras (algo más de 10 millones por temporada), casi un 20% más de lo que va a ganar en el equipo blanco.

La eliminatoria ante el Real Madrid ha sido decisiva para la elección de Rudiger, especialmente la atmósfera que se vivió en el Bernabéu en el partido de vuelta, que le dejó alucinado. El alemán, autor de uno de los goles del Chelsea que llevaron el partido a la prórroga y que tuvieron a los blues con un pie en semifinales, vivió en sus carnes lo que es una noche mágica en el Bernabéu, algo que ahora quiere disfrutar como local.

El pasado sábado Tomas Tuchel, entrenador del Chelsea, confirmó la marcha de Antonio Rudiger a final de temporada. «Rudiger se quiere ir. Me lo ha dicho en una charla privada. Le hemos dado todo, yo y el club, pero no podemos pelearlo más debido a las sanciones. Sin esas sanciones, al menos podríamos seguir peleándolo, pero tenemos las manos atadas en este momento. No nos lo tomamos personalmente, es su decisión», dijo el técnico blue. Ahora sólo queda el anuncio oficial de que su próximo equipo será el Real Madrid.