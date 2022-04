El PSG anunció este jueves un acuerdo con un nuevo patrocinador. Concretamente se trata de la marca GOAT, especializada en productos de moda y estilo de vida, con la que firma tres temporadas. Sin embargo, la imagen más destacada es la ausencia de Kylian Mbappé en el spot lanzado por el club parisino.

En el anuncio difundido se puede ver a Leo Messi y a Neymar encabezando el pequeño vídeo junto a otras estrellas como Verratti, Achraf y Kimpembe. La convicción de que Mbappé saldrá del PSG este verano dadas sus reiteradas negativas a renovar han podido ser el motivo que expliquen su ausencia en un acuerdo tan importante para el club.

GOAT sustituirá a QNB como patrocinador en la manga de las camisetas y también tendrá presencia en los anuncios de televisión que son emitidos en el Parque de los Príncipes durante los partidos. Según L’Equipe, la llegada de este nuevo patrocinador le inyectará al PSG 50 millones de euros durante los próximos tres años.

La no presencia de Kylian Mbappé vuelve a disparar los rumores de su fichaje por el Real Madrid. De hecho, RMC Sport asegura el hecho de que no aparezca se debe a ello y que ha sido el propio jugador el que ha decidido no formar parte de la campaña publicitaria.