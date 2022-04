Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Etihad Stadium a Manchester City y Real Madrid. Los ingleses, uno de los mejores equipos del mundo, buscan repetir final en Champions y dar un paso más, ganando un título que hace mucha ilusión en el conjunto británico. El entrenador catalán alabó el gen competitivo del conjunto blanco y dejó claro que los de Ancelotti no ganan por suerte.

¿Cómo llega el equipo?

“Estamos en semifinales y llegamos como llegamos. Es un honor estar aquí y enfrentarte a estos equipos. Ellos siempre han estado y nosotros estamos llegando”.

Afición

“Me encantaría que nos apoyen sin condiciones. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Son dos buenos equipos en semifinales y espero que disfruten de la competición”.

Partido contra el Madrid

“Cuando les ganamos fueron dos partidos muy parejos. En la última década hemos estado, hemos pasado fase de grupos, hemos llegados a semifinales… es un proceso. Cuando empiezo no espero estar aquí. Estar aquí es algo muy bonito, tenemos que competir bien y tenemos que hacer dos partidos excepcionales. Esperemos que lo podamos hacer. No hace falta decir el respeto que tenemos al Real Madrid y lo buenos que son”.

Bajas en defensa

“Vamos a ver los que son dudas. Entre esta noche y mañana podemos decidir el once. Yo tengo que esperar. Es posible que algunos jugadores tengan que jugar en posiciones donde no están acostumbrados”.

Portería a cero

“Ante el Sporting y frente al Atlético en la ida jugamos bien y no encajamos, pero en la vuelta ellos fueron mucho mejores. Benzema marca muchos goles. Habrá momentos en los que tengamos que defender e intentar marcar cuando podamos”.

Importancia de los aficionados

“Los clubes tienen que estar al lado de los aficionados. No sé cual es la regla, hablaré con el CEO. Si los fans sienten que son parte del club muy bien”.

Ganar regularmente la Champions

“Si competimos contra la historia no tenemos oportunidad, ellos son mejores. Para nosotros jugar contra el Real Madrid es una gran prueba. Tenemos que sufrir y cuando tengamos la pelota tendremos que atacar. En la última década nunca hemos estado aquí y ahora estamos llegando. Llegar siempre será una buena lección”.

Clasificarse para la Champions

“Los aficionados es normal que esperen más. La perspectiva no se puede perder, clasificarse para la Champions es un gran éxito. Todos queremos más. La realidad es que el fútbol es un negocio muy duro y difícil. Todos queremos hacerlo bien. Cuando empiezas la temporada si llegas aquí es muy bueno, sabemos lo difícil que es. Ahora estamos centrados en ganar al Real Madrid, pero si no llegamos no diría que no es una buena temporada porque respeto mucho a mis jugadores y a mis oponentes”.

13 títulos contra una final

“La historia no se puede cambiar, pero mañana once juegan contra once y sólo hay una pelota. Jugamos contra jugadores que han estado en esta situación muchas veces y han ganado. Podemos planificar lo que va a pasar, pero al final es un partido. Los jugadores van a marcar la diferencia, no Carlo o yo”.

Vinicius

“Cuando juegas en el Barcelona o en el Real Madrid siempre estás bajo el foco, pero sólo tiene 21 años y está en un gran equipo. Es joven. Está jugando en el Real Madrid y si lo hace es porque se lo merece”.

Misión cumplida

“Nunca voy a cumplir lo que quiero. Voy a estar en otro sitio y voy a intentar hacerlo de nuevo. Mi vida ya es totalmente diferente. Si jugamos mal estaremos juntos, eso es lo que va a pasar”.

Eliminar al Real Madrid

“Obviamente sería un logro. Han estado aquí muchas veces. Llegar a dos semifinales seguidas es muy bueno. Un día no estaremos aquí. Por eso les digo que disfrute. Puede ser que sólo estés aquí una vez en la vida. Quiero que seamos nosotros mismos”.

Walker y Stones

“Son dudas. Hay que verlo en el entrenamiento”.

Lo que más le gusta del Madrid

“Me gustan muchas cosas. Siempre me ha gustado”.

Remontadas

“La calidad que tienen no es casualidad. No hay nada de eso. Tienen mucho nivel en todo. La gente dice que tiene suerte, pero de eso nada”.

“Intentaré hacer un buen partido para llevar la eliminatoria a Madrid”.

Balance contra el Real Madrid

“Contra el Real Madrid he ganado y perdido. El talento del Real Madrid de le combate con más talento y eso ha pasado por estar en buenos equipos”.

Diferencias del Real Madrid

“Hay muchos jugadores de aquella época que eran muy buenos entonces. Fue una eliminatoria muy igualada. Lo que he visto del Real Madrid últimamente son jugadores con mucho empaque. En la dificultad, con 0-3, hay jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Si las cosas van mal son muchos los que dan un paso adelante y eso hay aprenderlo. Hay detalles que veo que te demuestran que el balón no les quema. No hay suerte, tienen un peso de saber jugar en la dificultad”.

Haaland

“No tengo ni idea”.

Ganar sin jugar bien

“No tengo opinión sobre este debate”.