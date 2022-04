Semana decisiva para Rüdiger

De un día para otro, el fichaje de Antonio Rüdiger por el Real Madrid se ha vuelto a calentar por petición expresa de Carlo Ancelotti e incluso desde Alemania ya asegura que su fichaje se podría cerrar esta semana. El central del Chelsea acaba contrato el próximo verano y habría rechazado todo tipo de propuestas a la espera del «sí» del Real Madrid, que siempre ha tenido dudas con su salario. La entidad madridista está en la pole por delante de Bayern, PSG o Juventus. Tuchel ya confirmó su salida en rueda de prensa.

Los caminos de Rüdiger y el Real Madrid están condenados a cruzarse pero para ello el aún jugador del Chelsea tendrá que rebajar las pretensiones. El jugador quiere dar un salto de calidad enfundándose la camiseta blanca y además al conjunto madridista le urge fichar un central. Por ello, Carlo Ancelotti ha pedido al club un esfuerzo para reforzar la demarcación y el nombre de Rüdiger es el primero que está en la lista de la dirección deportiva blanca.

Porque el de Rüdiger es un caso similar al de Alaba. El central llegaría gratis con una pequeña prima de fichaje y en el Real Madrid no tienen ninguna duda de que se haría con una ganga que le daría un salto de calidad a la defensa desde el primer día. Las dudas con respecto a su fichaje siempre han estado en el alto salario que viene demandado el futbolista de 29 años. Finalmente, si acaba llegando al Real Madrid sería con un sueldo de alrededor de 9 millones netos al año, algo que le colocaría en un segundo o tercer escalón dentro del rango de salarios del club blanco.

En OKDIARIO venimos informando desde hace meses en el interés del Real Madrid en Rüdiger y en Alemania ya dan por hecho la contratación. Según apunta Bild, un periódico que bebe de muy buenas fuentes por lo que respecta al jugador alemán, Rüdiger ya habría rechazado la oferta del Manchester United de 10 millones y su fichaje por el conjunto blanco se podría cerrar esta misma semana.

TRUE✅ @ToniRuediger will leave @ChelseaFC this summer. he turned down an offer of @ManUtd with a salary of 10 Mio net per year out of respect for Chelsea. an agreement with @realmadrid is expected within the next week @altobelli13

— Christian Falk (@cfbayern) April 24, 2022