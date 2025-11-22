Rüdiger comienza el entrenamiento y Alaba se queda en el gimnasio

Antonio Rüdiger comenzó el entrenamiento previo al encuentro contra el Elche que se celebrará el próximo domingo en Valdebebas junto al resto de sus compañeros. No obstante, su presencia en la convocatoria todavía está en el aire y lo normal es que no viaje a Alicante junto al resto de sus compañeros. Lo normal es que pueda estar ante Olympiacos o, posiblemente, frente al Girona.

El que también se entrenó por segundo día consecutivo junto a sus compañeros fue Tchouaméni. El francés está recuperado y estará en la convocatoria, la duda es si será titular o no. Su regreso aportará solidez en la medular y más variantes tácticas al entrenador.

La mala noticia fue David Alaba, que no ha superado la sobrecarga que sufrió con Austria y no se ha ejercitado junto a sus compañeros, por lo que no estará contra el Elche.

El Real Madrid afronta ante el Elche un partido de enorme importancia para el devenir de la temporada. El equipo llegó al parón de selecciones —el último de 2025— en un momento muy delicado, tras caer en Anfield frente al Liverpool en un encuentro muy pobre y empatar ante el Rayo en Vallecas con otra actuación decepcionante.