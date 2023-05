Luis Rubiales salió en defensa de Vinicius en una rueda de prensa convocada este lunes por el presidente de la Federación después del acto con Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA. El máximo mandatario federativo compareció en el Salón Villalonga para pedir sanciones graves por los insultos racistas sufridos por Vinicius en Valencia. El presidente aprovechó también para mandarle un mensaje a Javier Tebas por sus ataques al delantero brasileño.

«En primer lugar he decidido comparecer como máximo responsable del fútbol español. Dentro de la política de la RFEF no está comparecer cuando hay cuestiones sujetas a ser juzgadas en los órganos disciplinarios de la RFEF, pero este es un asunto que ha adquirido una dimensión más allá del fútbol. Ello me ha hecho reflexionar y me ha llevado a tomar la decisión, conjuntamente con mi equipo, de comparecer y que sepáis la línea que hay marcada en la RFEF. Lo primero es que tenemos un problema en nuestro país: de comportamiento, de educación y de racismo», comenzó diciendo el presidente de la Real Federación española de fútbol que mostró todo su apoyo al futbolista del Real Madrid.

«Mientras que haya un solo aficionado que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, tenemos un grave problema que mancha a todo un país, una afición, un club… Somos un país muy acogedor que recibe cada año millones de visitantes. El fútbol también. Vinicius, y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto por racismo… Cualquier acto violento tiene mi apoyo y el de la RFEF. Nosotros estamos aquí para ayudar», prosigue Rubiales.

«Hay quien habla de determinados comportamientos, como es el caso de Vinicius, pero yo no voy a entrar porque para eso están los árbitros y los órganos disciplinarios. Pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro que supone todo un desierto, aunque sea sólo un pequeño grupo de indeseables. Es un problema que mancha a todo el fútbol español. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la RFEF. El objetivo que nos hemos marcado es que lo antes posible, Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres, que hayan sufrido esto en algún momento puedan decir que esto ya no es un problema en España. Para eso vamos a trabajar de manera incansable. Este mensaje es para Vinicius y para todos los futbolistas que han pasado por esto».

«Quiero lanzar también un mensaje al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Pocos países habrá como España que admiren y respeten al fútbol brasileños. Y no sólo a los brasileños sino a los que llegan desde cualquier punto del mundo. Todos deben de ser bienvenidos. Debemos hacer que este deporte siga siendo un espectáculo. Le quiero pedir al presidente de la CBF que venga a la casa de la RFEF o si lo prefiero yo viajo allí, que vea lo que la RFEF hace al respecto de esta situación. Quiero pedirle también que ignore por favor el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga, que entra en redes sociales en un enzarzamiento con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales si no para tratar de solucionar los problemas. Este futbolista fue atacado muy gravemente. No era el momento.

La RFEF quiere acabar con el racismo

«Esto requiere una respuesta de todos los agentes del fútbol. A veces la RFEF se ha encontrado con que otros agentes no nos han dejado. La RFEF ha sancionado y estas sanciones no se han llevado a cabo. La anterior ley había conflictos competenciales que hacían que a la vez que había posibilidad de sancionar desde la RFEF se pudiera sancionar desde un órgano administrativo, y quedaba anulada la sanción de la RFEF. Esto nos ha pasado. Le pido a los clubes que no dilaten los procedimientos demorados en el tiempo», continuó en Rubiales.

«Afortunadamente la ley actual nos permitirá en el momento en el que sea aplicable en el ámbito disciplinario que esto no vuelva a ocurrir. Podremos ser como la Federación Inglesa. La ley anterior nos llevaba a no poder actuar de la manera que nos hubiera gustado. ¿Cómo funciona en el resto de federaciones? Hay una sanción después de escuchar a todas las partes. Suele haber la posibilidad de recurso de acudir a un órgano superior y ahí se suele adquirir firmeza. Con la próxima ley, cuando sea aplicable, será así también aunque siempre habrá un órgano arbitral por encima de los entes federativos».

«Entre tanto no les quepa la menor duda que el comité que actúa de manera autónoma de la RFEF actuará, que estoy convencido que sancionará. La respuesta firme de la RFEF debe existir pero nos debe dejar aplicarla. Para concluir, un indeseable o un grupo de indeseables no pueden manchar a un país. El fútbol español recibe a infinidad de visitantes de todas partes del mundo. Me quiero despedir con la convicción de que juntos lo vamos a solucionar con responsabilidad, con tolerancia cero, con trabajo conjunto. Termino recordando la admiración, el cariño y el respeto no sólo por el fútbol brasileño sino por el fútbol de todos aquellos países que han ayudado a engrandecer el nuestro, a los que les estamos muy agradecidos», concluyó el máximo representante del ente federativo en España.