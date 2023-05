El día que Guus Hiddink mandó retirar una bandera nazi en Mestalla

El día que todos señalan a Mestalla por los gritos racistas sobre Vinicius que tienen conmocionado a todo el mundo, viene al recuerdo lo que se vivió hace ya más de 30 años en este mismo estadio. Quizás, en lugar de ir hacia adelante, estamos dando pasos atrás. Corría el año 1992, cuando el holandés Guus Hiddink, entrenador del Valencia, mandó retirar una bandera nazi de las gradas de Mestalla antes de un partido.

Era el año 1992 y Hiddink dirigía a los valencianistas. Se iba a disputar un Valencia-Albacete, los jugadores ya calentaban y quedaban minuto para que iniciara el partido cuando el holandés se percató de algo en la grada. Vio entre las muchas pancartas que se iban colocando una con simbología nazi, completamente molesto, irritado y enfadado, Hiddink hizo mandar a un trabajador del club che que la retirara de la valla protectora en una zona donde se situaba una peña del Albacete. De no ser así, su equipo no saldría a jugar.

En aquel momento, la lógica, el sentido común y la coherencia dieron la razón al entrenador valencianista, cargado de conciencia y rápido para actuar, logró que se llegara al inicio de aquel Valencia-Albacete sin dicha pancarta en las gradas de Mestalla, gracias a su celeridad. Fue una situación que tuvo un gran apoyo político y social a escala internacional incluso.

Y es que el holandés, pese a nacer un año después de la Segunda Guerra Mundial, es consciente del sufrimiento que vivió su familia en Varsseveld, la ciudad natal del ahora ex entrenador, que fue sitio en sus cercanías de encarnizadas batallas entre alemanes y las fuerzas aliadas.

«Cosas que no puedo callarme»

«En estas cosas no puedo callarme. Los chicos no saben lo que significa ver un banderín con estos símbolos», reconocía Hiddink sobre este acontecimiento poco después, recordando que no se debe olvidar el pasado, de donde venimos, para no volver a equivocarse y tropezar con la misma piedra.

No fue la única en aquella temporada que protagonizó Hiddink, también ordenó que se retiraran imágenes de la guerra de Vietnam de los marcadores electrónicos de Mestalla.