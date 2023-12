Rodrygo revoluciona al Real Madrid

Rodrygo Goes ha dado un paso al frente en las últimas semanas. El delantero brasileño se ha echado el equipo a la espalda cuando más se le ha necesitado. Las numerosas lesiones por este exigente calendario han sacado la mejor versión de un futbolista que ha sido, sin lugar a dudas, el gran MVP del mes de noviembre. Los seis goles y cuatro asistencias, además del tanto ante el Granada en el primer partido de diciembre, han zanjado una vez por todas el debate sobre su rendimiento.

Y es que Rodrygo comenzó la temporada con gol. En San Mamés y ante el Athletic Club, el brasileño vio puerta en el que fue el primer tanto de la temporada. Pero desde entonces el ex del Santos comenzó a ver la cara más amarga de este deporte. Las críticas se cebaban con él por su enfrentamiento con el gol, pero ahí estuvo Carlo Ancelotti para confiar en él cuando otro no lo hubiera hecho.

Fue precisamente antes de su explosión en el mes de noviembre cuando el técnico italiano salió a rueda de prensa para confiar en él: «Creo que Rodrygo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y Joselu. Sobre esto no tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando no están, están Bellingham y Joselu. Pero ellos dos volverán a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido».

Y así fue. Después de aquella rueda de prensa previa al pinchazo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu se produjo la explosión merecida y que no sorprende en el conjunto blanco por su trabajo diario y en la sombra. Gol ante el Braga en la Champions League, doblete de goles y asistencias ante el Valencia, otro doblete y asistencia ante el Cádiz, gol ante el Nápoles y un último gol ante el Granada el pasado fin de semana.

Un total de siete goles y cuatro asistencias en sus últimos cinco partidos con la camiseta del Real Madrid. Además, estuvo a punto de dar el susto con unas molestias en su rodilla tras el parón de selecciones con Brasil, pero todo quedó en un susto. Rodrygo puede decir orgulloso que es de los pocos futbolistas de la primera plantilla que no han caído lesionados en lo que va de temporada. Todo ello gracias a su excelente forma física que ha provocado una explosión en su rendimiento.

Rodrygo líder

Además, Rodrygo es el cuarto jugador del Real Madrid con más minutos en lo que va de temporada con 1.053 minutos. El primero es Valverde con 1.208′, el segundo Rüdiger con 1.210′ y el tercero Bellingham con 1.115′. La confianza de Carlo Ancelotti ha quedado plasmada en su presencia en el terreno de juego, que ni su bajada de rendimiento en los primeros meses de temporada le hicieron cambiar de opinión.

Ha sido el propio Rodrygo el que ha agradecido la confianza a Ancelotti en multitud de ocasiones esta temporada. «Quería dar las gracias al míster porque ha confiado en mí todo el tiempo, veía que estaba un poco enfadado y triste por no marcar pero siempre me ha motivado y ha confiado en mí. Le estoy muy agradecido, sabe que le quiero mucho», manifestó tras el primer partido ante el Braga en la Champions League.