Ancelotti siempre creyó en Rodrygo

Rodrygo Goes brilló con luz propia en Cádiz. Dos golazos y una asistencia sirvieron para que el Real Madrid sumase tres puntos importantes en su pelea por la Liga y para dejar claro que el brasileño es uno de esos diamantes que el club blanco debe pulir, ya que está llamado a dar muchas alegrías a la entidad madridista. El delantero derrochaba felicidad tras el duelo, al igual que su entorno, pero la alegría no era menos para un Carlo Ancelotti que tiene mucha culpa de todo lo bueno que le está pasando al brasileño.

Ancelotti ha tenido la paciencia necesaria cuando Rodrygo peor lo estaba pasando. Cuando nada salía. Cuando la pelota hacía cualquier movimiento menos entrar a la portería. Cuando había un penalti, lo tiraba y lo fallaba. Cuando el poste era el mejor defensa. En todos esos momentos, con el jugador llenándose de una ansiedad que le estaba perjudicando, el italiano ha apostado por un sentimiento paternalista donde el futbolista, que no podemos olvidar que tan sólo tiene 22 años.

Durante los meses donde nada le salía a Rodrygo el ruido que le rodeaba era extremo. Muchas cosas ha tenido que escuchar y la presión ha sido máxima. Pero Ancelotti siempre ha estado a su lado para aconsejarle y darle una confianza que necesitaba. Cuando peor estaban las cosas, el italiano no dudaba en seguir apostando por un jugador que finalmente ha terminado recuperando su mejor nivel.

Rodrygo es el cuarto jugador más utilizado por Ancelotti en lo que va de temporada. El brasileño suma 1.282 minutos, sólo superado por Bellingham, Valverde y Rüdiger, que es el futbolista que más minutos ha jugado en lo que va de campaña con el Real Madrid.

Rodrygo puede decir que es, junto a Valverde, el único jugador que ha participado en los 18 partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid hasta la fecha. Y en 16 encuentros ha sido titular. Pero lo más importante es que Ancelotti durante la sequía goleadora, esa que fue desde la primera jornada de Liga, cuando marcó ante el Athletic el primer gol del campeonato de los blancos, hasta 11 partidos después, cuando vio puerta frente al Sporting de Braga, ha seguido arropándole.

El agradecimiento de Rodrygo a Ancelotti

Rodrygo no dudó en darle las gracias a Ancelotti tras hacer un gol frente al Sporting de Braga en el Bernabéu. Una diana, una asistencia y un partidazo. «Quiero dar las gracias al míster porque ha confiado en mí todo el tiempo. Él siempre me ha tranquilizado. Me veía enfadado y triste por no marcar, pero siempre me ha motivado y ha confiado en mí. Estoy muy agradecido por ello y le quiero mucho. Ahora hay que seguir haciendo bien las cosas», aseguró tras el choque.

Desde ese partido, Rodrygo ha marcado cinco goles y ha repartido cuatro asistencias. Las críticas que la azotaron durante la primera mitad de la temporada han desaparecido de un plumazo gracias a su rendimiento y su calidad, esa que Ancelotti siempre ha tenido claro que antes o después iba a florecer.