La Real Sociedad provoca al Real Madrid por los horarios de la Liga de Tebas

La Real Sociedad ya está calentando al Real Madrid a 13 días de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu (1 de abril). En sus redes sociales, el equipo txuri urdin se ‘mofó’ de los descansos de los jugadores blancos. «Semana limpia y sin partido cada menos 72 horas, ¿qué vamos a hacer ahora?», escribió la entidad vasca.

La burla de la Real llega después del bochornoso calendario de la Liga impuesto por Javier Tebas al Madrid. El miércoles pasado, los blancos tuvieron que disputar una eliminatoria de la Champions League que duró 120 minutos, más los penaltis, ante el Atlético de Madrid. El sábado, los merengues estaban en La Cerámica para disputar su encuentro de campeonato español ante el Villarreal.

El partido ante el Atlético de Madrid acabó sobre las 23:45 del día 12 de marzo. Pues, los pupilos de Carlo Ancelotti solo tuvieron 66 horas de descanso hasta su próximo choque de liguero en la Comunidad Valenciana. Una situación tachada de bochornosa por la propia entidad blanca que se negará volver a disputar cualquier otro partido sin tener las 72 horas de descanso. Mientras tanto, Tebas sigue presumiendo.

El Real Madrid carga contra el calendario

El Real Madrid ha solicitado protección a la FIFA, la autoridad máxima del fútbol internacional, para evitar disputar partidos con menos de 72 horas de descanso. La institución madrileña está decidida a no volver a jugar un partido con menos de tres días de diferencia desde el anterior. Si la Liga vuelve a programar un encuentro que comprometa la salud de los jugadores de manera similar, el club recurrirá a Gianni Infantino, para obtener su apoyo.

«No lo entiendo, pero no podemos hacer nada. Tenemos que jugar el partido. Lo mínimo de recuperación tendrían que ser 72 horas. Es el calendario que hay, ojalá algún día se pueda cambiar esto», afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal.

Semana limpia y sin partido cada menos 72 horas, ¿qué vamos a hacer ahora? pic.twitter.com/G5k9CMLbJ2 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 18, 2025

«Desde enero, no hemos parado de jugar cada tres días. Estamos a mitad de marzo y es demasiado hasta para mí, que no juego. No hay tiempo para recuperarse de la presión de los partidos, pero yo no puedo hacer nada. La única manera de frenar esto es parar, pero no quiero parar porque me gusta lo que hago. Se prioriza la parte menos importante, que son los derechos de televisión, el dinero… Y lo último es la recuperación de los jugadores y el riesgo de lesión», añadió el técnico transalpino. Después de la victoria ante los groguets, el italiano explicó también que el Real Madrid pidió dos veces el cambio de fecha contra el submarino amarillo y la Liga dijo que «era imposible».

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que tomó la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebró el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde la entidad merengue.