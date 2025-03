El Real Madrid declara la guerra a Tebas por los horarios

El Real Madrid ha dicho basta y ha decidido hacerlo público. El conjunto blanco no aguanta una jugarreta más de Javier Tebas y una Liga que, con tal de perjudicar a la entidad madridista, ha demostrado que es capaz de poner en riesgo la integridad de los futbolistas. El enfrentamiento entre la patronal y la entidad madridista es claro y manifiesto por múltiples motivos, pero por lo que tienen claro que no van a pasar por Valdebebas es por poner en juego la integridad de sus jugadores.

«Este equipo tiene algo especial, carácter y compromiso. No siempre pasa y me enfado con ellos. Tenemos que agradecer a estos jugadores por su esfuerzo descomunal desde el 3 de enero. Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido sin 72 horas de descanso. Pedimos a la Liga cambiarlo dos veces y no ha pasado nada», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Los jugadores del Real Madrid ganaron en Villarreal un partido vital en la lucha por la Liga, pero lo hicieron a pesar de terminar agotados. «Muertos», como decía Vinicius cuando abandonaba el estadio de La Cerámica. La gasolina de los futbolistas del equipo blanco estaba en reserva cuando empezó el duelo y pronto se empezó a agotar. La imagen de muchos de los jugadores de Ancelotti tirados sobre el césped al finalizar el encuentro refleja a la perfección cómo estaba un equipo que se tuvo que sobreponer a todo para seguir peleando por el campeonato doméstico, donde de momento es líder.

Ancelotti, ante los periodistas, también fue cristalino al dejar claro que nunca más el Real Madrid jugará un partido con menos de 72 horas de descanso. El conjunto blanco ha pedido amparo a la FIFA, máximo organismo futbolístico internacional, para no volver a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Por lo tanto, la entidad madridista tiene claro que nunca más va a jugar un encuentro con menos de tres días de diferencia respecto al anterior. En el caso de que la Liga repita «otro atentado de este calibre contra la salud de los jugadores», el club solicitará el amparo al ente presidido por Infantino.

El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid el pasado miércoles en el Metropolitano en un encuentro que empezó a las 21:00 horas y que terminó cerca de las 00:00 horas, ya que se tuvo que decidir en una apasionante tanda de penaltis. Teniendo sólo en cuenta la hora de inicio de este encuentro, cuando los hombres de Ancelotti comenzaron su duelo contra el Villarreal en La Cerámica, no habían transcurrido ni 72 horas de descanso.

En el Real Madrid nunca se entendió el motivo que llevó a la Liga a poner este partido un sábado, cuando los blancos jugaban en Champions contra el Atlético de Madrid el miércoles. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde la entidad madridista.

En definitiva, el Real Madrid tiene muy claro que no volverá a jugar un partido de Liga con menos de 72 horas de descanso. Si Tebas mantiene el pulso y lo hace, los blancos están decididos a no presentarse, provocando un escándalo mundial. El siguiente duelo de los madridistas será contra el Leganés el sábado 29 de marzo a las 21:00 horas. En esta ocasión, tal y como ha podido saber OKDIARIO, desde el club pidieron que dicho encuentro se disputara ese día y la Liga cumplió, al contrario de lo que ha sucedido en esta ocasión.