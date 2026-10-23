El Real Madrid se va de casa. La victoria contra el Leipzig fue la última cita del equipo de Mourinho con el Santiago Bernabéu hasta finales de noviembre. Un mes, 31 días, sin jugar ante su afición. Por delante aparecen cuatro desplazamientos consecutivos, un Clásico para empezar y una semana con viajes a Atenas y Valencia para terminar. Después llegará el parón de selecciones. El reencuentro con su afición tendrá que esperar hasta el 21 de noviembre, cuando el Celta visite el estadio blanco. Un mes entero sin jugar en casa.

El recorrido exigirá al Real Madrid trasladar lejos del Bernabéu las buenas sensaciones de sus dos últimas victorias. Los triunfos por 4-1 contra Sevilla y Leipzig han dado aire al equipo antes de un tramo que pondrá a prueba su crecimiento. Mourinho necesita continuidad, tanto en los resultados como en el juego. Ahora tendrá que buscarla sin el respaldo de su estadio.

La primera parada será la más importante por la entidad del rival y por lo que representa. El domingo 25 de octubre, el Real Madrid visitará al Barcelona en el Camp Nou. Un Clásico que marcará el comienzo de esta serie de encuentros como visitante y al que los blancos llegarán sin Vinicius, sancionado. El brasileño tampoco podrá disputar las siguientes salidas ligueras a Santander y Valencia.

Del Camp Nou a Mestalla, pasando por Atenas

Después del Barcelona llegará el Racing. El Madrid jugará el 1 de noviembre en El Sardinero y apenas tendrá margen para preparar su siguiente compromiso europeo. El miércoles 4 visitará al AEK en Atenas, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. Será una oportunidad para prolongar el pleno de victorias y acercarse al objetivo de entrar directamente en octavos.

El cierre de la gira llegará el sábado 7 de noviembre en Mestalla. El equipo tendrá que afrontar el viaje de regreso desde Grecia y preparar otro encuentro fuera de casa en un calendario apretado. Mourinho ya señaló esa dificultad tras ganar al Leipzig. Entre el compromiso europeo y el partido contra el Valencia habrá tres días, con el desplazamiento internacional incluido.

La gestión de esfuerzos tendrá peso. El técnico ha insistido en las posibilidades que le ofrece el banquillo y en su intención de utilizarlo para cambiar el ritmo de los partidos. Diomande lo demostró contra el Leipzig. En este tramo, Mourinho necesitará que los relevos respondan y que el equipo mantenga la intensidad pese a los viajes.

El Bernabéu recibe a la NFL

Mientras el Real Madrid compite lejos de casa, el Bernabéu se preparará para recibir de nuevo a la NFL. Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputarán un partido de la temporada regular el domingo 8 de noviembre, a las 15:30 horas. La cita forma parte del acuerdo multianual para llevar encuentros de fútbol americano al estadio madridista y obligará a adaptar el recinto a las necesidades de esa competición.

El evento coincide con el fin de semana en el que los de Mourinho jugarán en Valencia. Después, el parón internacional alargará la espera hasta el regreso del fútbol del Real Madrid al Bernabéu. El Celta será el encargado de cerrar ese mes de ausencia, antes de que los blancos reciban también al PSV y al Alavés. El calendario pasará de cuatro salidas consecutivas a tres encuentros seguidos ante su afición.

Hasta entonces, el Real Madrid tendrá que defender fuera lo que ha empezado a construir en casa. Barcelona, Santander, Atenas y Valencia medirán la consistencia del equipo antes de volver a escuchar al Bernabéu. Mourinho se marcha con dos goleadas y varios jugadores creciendo. El reto es regresar con esa misma confianza.