Tebas reta al CSD tras sus palabras sobre el nazismo: «Creo que ser apartado de mi puesto es imposible»

Javier Tebas se siente intocable tras haber comparado a Real Madrid TV con la propaganda de la Alemania nazi de Joseph Goebbels. El presidente de la Liga, lejos de pedir perdón por sus desafortunadas declaraciones, sigue en una postura desafiante constante. El CSD ya le ha instado a que pida perdón y el jefe de la patronal de clubes se viene arriba cada día que pasa.

«Me parecería inaudito (que le sancionen). Sería inaudito, pero creo que ser apartado de mi puesto es imposible. No hablo de fondo, sino de una manera de comunicar», explicó en L’Equipe preguntado sobre si temía ser sancionado tras esa comparativa tan extrema en la que vinculó al club más famoso de su Liga con un régimen que sembró el terror en Europa.

Tebas quiso explicar los motivos de sus referencias nazis asegurando que no es el primero que lo hace. «No he tratado a nadie de nazi, por supuesto. Hablaba de una estrategia de comunicación. No entiendo por qué me piden cuentas por eso. Hice lo que otros políticos españoles o de otros países hacen en el marco del debate público», dijo.

El presidente de la Liga sigue insistiendo en que sus palabras fueron sacadas de contexto. «La cuestión de si esta comunicación es apropiada o no, eso es lo que se puede debatir. La empleo únicamente para describir la forma de comunicación», dijo a modo de máxima disculpa.

Lo que es evidente es que el Consejo Superior de Deportes ha vuelto a ser retado por un Javier Tebas que se siente intocable en su cargo. Veremos si José Manuel Uribes insta al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a que abra expediente por unas palabras que perjudican seriamente a la imagen del deporte español y especialmente a uno de los activos más importantes como es el Real Madrid. Tebas puede poner excusas, pero lo que dijo, dicho está. Y lo peor es que no lo retira ni pide disculpas.