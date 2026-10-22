El Real Madrid sigue intratable. Reacción a tiempo en Belgrado ante Maccabi Tel Aviv (99-113) para sumar su séptima victoria consecutiva entre todas las competiciones, la cuarta en Euroliga. 4-3, y la historia parece distinta a la del inicio. Un duelo que se complicó en el primer cuarto y llegó a ir incluso 15 por debajo en el marcador, pero este equipo es un rodillo en cuanto coge ritmo.

El Facu Campazzo comandó el triunfo a domicilio recordando sus mejores tiempos. El base argentino fue fundamental desde el banquillo con 21 puntos, bien secundado por Andrés Feliz (18). Hasta 21 triples metieron los blancos, en un festival ofensivo de la segunda mitad. Por parte de Maccabi Tel Aviv, los 20 de Jimmy Clark no fueron suficientes.

Los dos equipos salieron acelerados. Era Theo Maledon, sospechoso habitual en los últimos partidos, el que desatascaba los ataques en un inicio repleto de dudas en Belgrado. La defensa de los de Kattash crecía en los intentos de penetración de un Madrid que no estaba del todo cómodo.

Se iban los israelíes en el marcador (19-12), y Pedro Martínez tenía que pararlo. Campazzo impuso otro ritmo saliendo desde el banco para contrarrestar el buen momento de Clark en un primer cuarto igualado (30-23).

Muy fáciles los puntos de un Maccabi que encontraba soluciones en Colson y Theis. Los triples se decantaban por un lado, y los blancos sufrían en defensa constantemente (44-29). Luwawu-Cabarrot y Feliz salían al rescate para acercarse poco a poco en el camino a vestuarios (52-51) con un tremendo 8-22 de parcial.

Campazzo dinamitó la segunda mitad

Ambos equipos medían más cada posesión tras el descanso. Se metió en problemas el Madrid entrando en bonus a mitad de cuarto, lo que aprovecharon los israelíes para sumar de uno en uno con un Yam Madar que se hacía con los mandos (64-65).

Fueron Campazzo y, de nuevo, un gigante Tavares los que lideraron un parcial casi definitivo en Belgrado para comenzar el último asalto con una ventaja considerable, sacando la sonrisa de la segunda unidad en el banquillo (73-81).

Amenazaban los macabeos con acercarse, pero fueron momentos para aplicarse en el rebote para un Real Madrid más compacto y con las ideas más claras. Andrés Feliz lo retomó donde lo había dejado en la última cita contra ASVEL, metiendo triples imposibles en Belgrado.

Abalde, Jantunen, Pradilla… los blancos eran un festín, y el ritmo subía y subía. Al más puro estilo Pedro Martínez, el Madrid volaba en la pista para sumar su séptima victoria consecutiva (99-113), la cuarta en Euroliga, y colocarse con un ya menos preocupante 4-3 en la máxima competición europea.

Una toma de contacto perfecta para afrontar con fuerza la próxima doble jornada intersemanal del compromiso europeo, visitando el martes Vitoria para medirse al Baskonia y recibiendo el jueves a un siempre complicado Fenerbahçe en el Movistar Arena. El Madrid de Pedro Martínez coge ritmo y su estilo parece más palpable que nunca.