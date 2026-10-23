Tchouaméni: «Hubo algo feo, pero no me peleé con Valverde»

Tchouaméni ha negado que se peleara con Valverde en una entrevista que ha concedido, en la que ha hablado sobre el polémico enfrentamiento que tuvo el jugador uruguayo a final de la temporada pasada. El centrocampista francés sí que ha confirmado que «hubo algo feo», pero ha descartado que pegara a su compañero de equipo. También ha dejado claro que todo lo que pasa en el Real Madrid se exagera y magnifica.

Tchouaméni y Valverde fueron los protagonistas en unos últimos días de la pasada temporada en el Real Madrid en los que ambos tuvieron dos enganchones en dos entrenamientos consecutivos. El último de ellos finalizó con un revuelo en el vestuario que acabó con Valverde en el hospital con un traumatismo craneoencefálico leve y con el club poniendo una sanción histórica de 500.000 euros a cada jugador por el enfrentamiento protagonizado en el vestuario.

Tchouamení habla sobre Valverde

Tchouaméni se ha pronunciado al respecto y ha roto su silencio sobre el tema en una entrevista en la que ha negado que pegara a Fede Valverde, aunque ha reconocido que pasó algo feo. El centrocampista francés sí que ha afirmado que «en un vestuario hay indirectas» y que todo lo que ocurre en el Real Madrid siempre se magnifica.

«La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo. Sí, es verdad que en vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos. En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Es verdad que hubo algo feo», ha afirmado Tchouaméni en una entrevista concedida a The Bridge que recoge el diario AS. «El único problema de todo esto es que es el Real Madrid y cualquier cosa, por pequeña que sea, se agranda mucho y se vuelve de una dimensión mediática loquísima. Algo que no era necesariamente un problema, termina siéndolo», afirmó.

Tchouaméni también habló de todo el revuelo que se generó tras el enfrentamiento y lo ha comparado con la NFL, donde estos casos son muy habituales. «Después todo el mundo me llamó para ver qué pasaba y si estaba bien. Quieren saber qué pasó, pero hoy en día tienes que ser muy discreto. Para calmar a la gente, les tuve que decir que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan muy a menudo», dijo.

Tchouaméni también habló sobre su relación actual con Valverde, que sigue siendo igual de buena que antes del enfrentamiento. «Si hoy entras al vestuario, como dijo Mourinho, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos. En el terreno de juego tampoco hay ningún problema; la vida sigue. Y de hecho, incluso estas cosas te acercan más a la otra persona. Estamos bien, no tenemos ningún problema», ha contado.