El Real Madrid confía en cerrar la renovación de contrato de Marco Asensio antes de que empiece la pretemporada. Ancelotti quiere que siga y el club está dispuesto a mejorar su primera oferta a la baja porque tiene margen salarial de sobra tras el frustrado fichaje de Mbappé. En caso de negativa, se le buscará una salida como ocurrió con Varane visto que su contrato expira en 2023 y el próximo año se podría marchar gratis.

La insistencia de Ancelotti en la continuidad de Marco Asensio en el Real Madrid puede acabar siendo decisiva para que el balear amplíe su contrato, que expira en junio de 2023, con el club blanco. Carletto quiere que se quede y el Madrid está dispuesto a mejorar su primera oferta al jugador, ya que sin Mbappé ni Haaland la masa salarial de la plantilla tiene margen de sobra.

El Real Madrid quiere cerrar el acuerdo con Jorge Mendes, que fichó a Asensio para Gestifute con su renovación en el aire, durante este mes y que, en todo caso, el jugador mallorquín llegue renovado a la pretemporada. En el club madridista no dejarán que se vaya libre en 2023, por lo que si no hay acuerdo de renovación, Asensio será traspasado como Varane el verano pasado.

Asensio no da pistas

El propio futbolista dejó en el aire su futuro en el Real Madrid en una comparecencia la semana pasada en la concentración con la selección española. «Yo creo que hay tres posibilidades sobre mi futuro, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato», comentaba Asensio dejando una incógnita sobre la decisión que tomará.

Además, en una entrevista exclusiva con OKDIARIO, el jugador balear aseguraba que todavía no se había sentado con nadie del Real Madrid para hablar de su renovación, que será una de las prioridades que acometa el club blanco antes de la pretemporada. «No me he sentado con nadie para hablar de mi futuro. Entre el final de temporada tan loco y ahora la selección, yo sólo quiero centrarme en el fútbol. Lo demás se lo dejo a mi agente», manifestó Asensio.