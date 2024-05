El Real Madrid rechaza diez peticiones de cesión de Arda Güler

El Real Madrid ha rechazado ya hasta diez peticiones oficiales para lograr la cesión de Arda Güler que provenían de clubes de las cuatro grandes ligas, Premier, Bundesliga, Calcio y España, que jugarán competición europea la próxima temporada. El jugador no quiere salir del equipo blanco y esperará a ver cómo evoluciona la pretemporada para intentar ganarse un sitio en el equipo de Ancelotti.

Arda Güler se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del Real Madrid. Su situación y su encaje en la plantilla de la próxima temporada no será más fácil que esta, sino al contrario, tendrá más competencia. La inminente llegada de Mbappé, unida al fichaje de Endrick, que se incorporará al equipo en agosto, multiplica exponencialmente la dificultad de hacerse un sitio en la delantera del Real Madrid y reduce los minutos disponibles.

El récord que consiguió Arda Güler en Villarreal y que no lo tenía ni Cristiano https://t.co/c5SRu8SjbN — okdiario.com (@okdiario) May 20, 2024

Con Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Endrick, Brahim y Joselu, la realidad de Arda Güler bien podría colocarle como el séptimo hombre entre los delanteros del equipo de Ancelotti y tener seis futbolistas por delante son demasiados como para disponer de los minutos que el joven jugador turco necesita para seguir creciendo y demostrando su calidad.

Por mucho que Ancelotti alterne la próxima temporada el 4-4-2 con el 4-3-3, lo que permitiría el encaje de un tercer delantero en el once titular a costa de sacrificar un centrocampista, el overbooking de jugadores de nivel top mundial en esa zona del campo del Real Madrid complica de forma extraordinaria las opciones de Arda Güler de tener los minutos que ha reclamado desde que dejó en el olvidó la sucesión de lesiones que le hicieron perderse los primeros seis meses de competición.

Arda Güler tiene muchas novias

Son muchos los clubes europeos que tienen a Arda Güler en su radar a sabiendas de que lo máximo que podrían conseguir del Real Madrid sería una cesión. Al turco, con 19 años recién cumplidos, le han bastado apenas diez partidos de Liga, y sólo cuatro como titular y dos completos, para demostrar un talento increíble e irrumpir como un ciclón en el capítulo goleador.

En diez partidos de Liga Arda Güler ha marcado seis goles, con una media récord de un gol cada hora de juego. Para contextualizar la barbaridad del dato, baste con recordar que Vinicius tardó más de dos temporadas y 52 partidos de Liga con el Real Madrid en anotar sus seis primeras dianas con el equipo madridista.

Ancelotti se ha deshecho en elogios hacia un jugador que ha caído de pie en el vestuario y que está apadrinado por Modric. «El balón está enamorado de Güler y cuando más cerca del área juega, más peligroso se vuelve», dijo el entrenador del Real Madrid. Sin embargo, Carletto sabe que tendrá que resolver un auténtico sudoku la próxima temporada para elegir dos o tres delanteros entre los siete candidatos, de los que dispondrá siempre con permiso de las lesiones.

En el Real Madrid están convencidos de que Arda Güler tiene potencial de sobra para triunfar en el Bernabéu a pesar de la feroz competencia y, por eso, coinciden en su diagnóstico con la decisión del jugador de quedarse. Algunas de las peticiones que ha tenido en este tiempo el club madridista han sido de equipos muy importantes a nivel europeo, pero en las oficinas de Valdebebas no quieren perder el control de un jugador que es un auténtico diamante en bruto.

Güler quiere quedarse

Güler es ambicioso y no tiene miedo a la competencia. Lo demostró en su presentación en el Bernabéu cuando se mantuvo firme ante todas las preguntas sobre una posible cesión en su primera temporada de blanco. «He venido a quedarme y no me iré cedido», repitió el joven jugador turco en varias ocasiones en su puesta de largo como jugador madridista.

La apuesta no le salió bien durante muchos meses, pero la espera ha acabado mereciendo la pena. Arda Güler ha convencido a Ancelotti, ha impresionado a sus compañeros y ha enamorado no sólo a la pelota, sino también al Bernabéu. La próxima temporada partirá con las mismas opciones (o casi) que sus compañeros por repartirse la tarta de minutos.

En el Real Madrid están convencidos de que Güler acabará triunfando y saben que la temporada es larga y con muchos partidos oficiales. Además, si antes del parón invernal el turco no tuviera los minutos que necesita, el club y el propio futbolista sí se podrían plantear una cesión en la apertura del mercado invernal a partir del 1 de enero de 2025. Antes no.