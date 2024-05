Vinicius se rinde a Güler y la respuesta del turco ya es viral

Si de algo ha servido estos últimos partidos de la temporada ha sido para descubrir el tremendo potencial que tiene Arda Güler. Con sus seis goles en seis disparos a puerta, el futbolista turco se ha destapado como uno de los jugadores más prometedores del fútbol mundial. Su exhibición en La Cerámica ante el Villarreal despertó la admiración -no es la primera vez- de sus compañeros. Vinicius Jr uno de ellos.

Un simple tuit en la red social X (antiguo Twitter) con dos emoticonos, uno de un diamante y otro de una cara con la boca abierta, fue lo que expresó Vinicius Jr tras el gran partido de Güler en La Cerámica. Porque el turco es eso, un diamante en bruto que tiene el Real Madrid y que ha necesitado poco más de 370 minutos en Liga para anotar seis goles. Y encima en seis disparos.

El turco comenzó la temporada con varias lesiones, lo que le obligó a estar en la enfermería hasta el mes de enero, donde debutó en Copa ante la Arandina. Después le ha costado entrar en el equipo, pero en el último mes, cuando Ancelotti ha ido alternando los titulares con la unidad B, Güler se ha destapado sobre el césped llenando de ilusión al madridismo de cara a la próxima temporada.

Y la respuesta de Arda Güler al mensaje de Vinicius no se hizo esperar y respondió con un GIF al brasileño de él mismo celebrando un gol la temporada pasada en la Champions League. Además, añadió dos emoticonos también, uno de una estrella y otro de un corazón blanco. El buen rollo y la buena sintonía en el vestuario es palpable en redes sociales. Fruto de ello es la gran temporada que han llevado a cabo con dos títulos, que podrían poner la guinda el próximo 1 de junio en Wembley con la decimoquinta Orejona de la historia.

El gran récord de Güler

Después del partido, Arda Güler mostró su felicidad por sus dos goles ante el Villarreal. «Gracias, hicimos una buena primera parte, íbamos ganando 4 a 1, pero nuestro rival también jugó bien. Por supuesto que el Real Madrid siempre juega para ganar. Hoy fue un empate pero jugamos bien», dijo el turco ante los medios oficiales del club.

«Me he adaptado perfectamente al equipo. Todos aquí, incluyendo Carlo Ancelotti y mis compañeros me están ayudando. Quiero seguir marcando goles así para hacer felices a mis compañeros y a la gente que cree en mí», añadió el turco. «Nunca pensé que tendría unos números así. Yo solo pienso en fútbol y en trabajar duro. Estoy muy orgulloso de tener esos números», dijo sobre sus impresionantes datos.

Y es que en 373 minutos como jugador del Real Madrid, Güler lleva seis goles anotados en solamente seis disparos a portería, con un promedio goleador de un tanto cada 60 minutos. Algo que no había conseguido otras leyendas blancas como Cristiano Ronaldo, Raúl o Benzema.

«Incluso cuando no jugaba siempre se comunicaba, me decía, se paciente, sigue trabajando duro y llegará tu momento. Esas palabras me dieron confianza. Estoy enamorado del balón, amo jugar al fútbol y gracias a dios estoy marcando estos goles», zanjó el turco