Ancelotti: «No se conoce el techo de Güler»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria por 0-4 del Real Madrid frente al Granada. Los blancos estrenaron su condición de campeón de Liga haciendo un gran encuentro frente a los andaluces, que descendieron justo antes del duelo, en el que brilló una vez más la unidad B de los blancos.

Ancelotti destacó a la segunda unidad: «Todos luchan, todos compiten y tenemos buenas sensaciones. También de Courtois y Militao. El objetivo es llegar a tope en la final y creo que lo conseguiremos».

«Es un asunto que no tengo en cuenta porque tenemos muchas cosas que hacer. No veo la hora de celebrar con la afición y más partidos. Hasta el 1 de junio lo tenemos muy claro», comentó sobre la decisión de Mbappé.

«Están muy centrados en la final», explicó sobre Kroos y Modric y sus decisiones respecto al futuro. Además, fue claro sobre la gestión de minutos de Militao y Courtois: «Veremos cómo está Eder. Jugar cada tres días puede ser más complicado. Veremos el martes. Courtois necesita jugar».

Además, no se atrevió a ponerle un techo a Arda Güler: «Aún no se sabe. Está mostrando un talento fantástico. Es un talento natural, está haciendo muchos goles y lo hace muy bien».

«En el deporte hay que contemplar la derrota y puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejor en el futuro. Granada es importante e intentarán subir a Primera», comentó al ser preguntado si podía mandar un mensaje a la afición el conjunto andaluz.

«Es complicado decir lo que me ha sorprendido más. Brahim se ha ganado un papel importante, pero no me puedo olvidar Joselu o Fran García», aseguró Ancelotti, que no quiso responder a Macron y sus presiones para que Mbappé dispute los Juegos: «Yo no tengo nada que decir sobre las palabras de Macron. No tengo derecho a decir nada».