El Real Madrid se plantea repescar a Kubo

La dirección de fútbol del Real Madrid pretende repescar el próximo verano a Take Kubo, el japonés que fue traspasado a finales de la pasada temporada a la Real Sociedad, en una operación que costaría al club blanco 27 millones de euros. Todo ello después del excelso nivel mostrado por el jugador nipón durante su etapa en la Real Sociedad.

En su día Take Kubo no pudo ser inscrito en su día en el Real Madrid porque el club blanco ya tenía cubierto el cupo de extracomunitarios con Vinicius, Rodrygo y Militao, ahora sí tendría sitio para formar parte de la primera plantilla del equipo blanco porque los tres brasileños ya tienen la doble nacionalidad y no ocupan plaza de extranjeros.

Kubo se convirtió el pasado verano en jugador propiedad de la Real Sociedad, que pagó al Real Madrid algo más de 6 millones de euros por su traspaso y le colocó una cláusula de rescisión de 60 kilos. Sin embargo, el club blanco se reservó el 50% de sus derechos a partir de 4 millones, además de un derecho de tanteo en caso de que la Real Sociedad decidiera traspasar a Kubo.

Dicho de otro modo, si el club donostiarra vendiera a Take Kubo por 40 millones el Real Madrid recibiría 18 kilos, que ascenderían a 23 en el caso de que lo traspasara por los 60 millones de su cláusula. Si es el club blanco el que quisiera repescar a Kubo por el valor de su cláusula tendría que pagar 27 millones en lugar de los 60 fijados, una cifra más que interesante para un jugador de 22 años con el potencial del japonés.

Take Kubo y el Real Madrid

Después de varias cesiones con un rendimiento irregular tanto en el Mallorca como en el Villarreal, Take Kubo ha encontrado su acomodo y su hogar en la Real Sociedad. De la mano de Imanol ha explotado todo su talento en un equipo con una vocación ofensiva que se adapta a la perfección a las virtudes del japonés: velocidad, desborde, último pase e imaginación.

Esta temporada Kubo está siendo una de las sensaciones del fútbol europeo con unos números de récord. Cinco goles en ocho partidos le convierten en uno de los extremos más prolíficos de la Liga. En el Real Madrid sólo Bellingham le supera y Joselu le iguala en guarismos anotadores, porque ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Brahim alcanzan los números del japonés en su espectacular arranque liguero en la Real Sociedad.

Si el Real Madrid se decide a ejecutar la opción de repescar a Kubo de la Real Sociedad, el club blanco podría plantearse incluso el traspaso de Rodrygo para ayudar a financiar una parte de la prima de fichaje de Mbappé, ya que el brasileño tiene un valor de mercado cercano a los 100 millones de euros y su venta supondría una importante inyección económica para el club madridista.

Desde luego el valor de mercado de Kubo se ha disparado y, de continuar con su espectacular rendimiento toda la temporada, los 60 millones de euros de su cláusula comenzarán a quedarse pequeños para muchos clubes de Europa, que estarían encantados de pagarlos no sólo por su calidad sino también por su edad y su enorme proyección.